На какой срок заключается договор рассрочки или отсрочки налогового долга: разъяснение

В налоговой службе отмечают, что минимальным сроком для отсрочки денежных обязательств является календарный месяц с даты начисления такого денежного обязательства в интегрированной карточке плательщика.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области сообщает, на какой срок заключается договор рассрочки или отсрочки налогового долга.

Отмечается, что согласно п. 100.1 ст. 100 Налогового кодекса Украины рассрочкой, отсрочкой денежных обязательств или налогового долга является перенос сроков уплаты налогоплательщиком его денежных обязательств или налогового долга под проценты, размер которых равен размеру 120 проц. годовых учетной ставке Национального банка Украины, действующей на день принятия контролирующим органом решения о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга.

Рассроченные суммы денежных обязательств или налогового долга (в том числе отдельно – суммы штрафных (финансовых) санкций) погашаются равными долями начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором принято решение о предоставлении такой рассрочки.

Отложенные суммы денежных обязательств или налогового долга погашаются равными долями начиная с любого месяца, определенного соответствующим контролирующим органом или соответствующим органом местного самоуправления, согласно п. 100.8 ст. 100 НКУ утверждает решение о рассрочке или отсрочке денежных обязательств или налогового долга, но не позднее истечения 12 календарных месяцев со дня возникновения такого денежного обязательства или налогового долга, или единовременно в полном объеме.

Пунктами 100.8 и 100.9 ст. 100 НКУ определены полномочия налоговых органов разных уровней на принятие решений о рассрочке в пределах бюджетного года и за пределы текущего бюджетного года.

Согласно пункту 1.4 Порядка рассрочки (отсрочки) денежных обязательств и налогового долга налогоплательщиков, утвержденного приказом Миндоходов от 10.10.2013 № 574, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 31.10.2013 за № 1853/23 язаний (налогового долга) считается предоставленным, если на основании заявления налогоплательщика принято соответствующее решение налогового органа и заключен договор о рассрочке (отсрочке).

Пунктом 1.9 Порядка определено, что срок действия рассрочки (отсрочки) денежного обязательства начинается с даты, определенной законом для уплаты налога, сбора, платежа, предусмотренных рассрочкой (отсрочкой), и заканчивается датой, указанной в договоре, за исключением случаев досрочного погашения такого денежного обязательства.

Срок действия рассрочки (отсрочки) налогового долга начинается с даты принятия налоговым органом решения о рассрочке (отсрочке) денежного обязательства (налогового долга) и заканчивается датой, указанной в договоре о рассрочке (отсрочке) денежного обязательства (налогового долга), за исключением случаев досрочного погашения такого налогового долга.

Следовательно, согласно положениям действующих нормативно-правовых актов минимальным сроком является:

для отсрочки денежных обязательств – 1 календарный месяц с даты начисления такого денежного обязательства в интегрированной карточке плательщика,

для отсрочки налогового долга – 1 календарный месяц с даты, на которую зафиксирован налоговый долг (указано в решении и договоре об отсрочке),

для рассрочки денежных обязательств – 2 календарных месяца с даты начисления такого денежного обязательства в интегрированной карточке плательщика;

для рассрочки налогового долга – 2 календарных месяца с даты, на которую зафиксирован налоговый долг (указано в решении и договоре о рассрочке).

При этом максимальный срок рассрочки (отсрочки) не определен.

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