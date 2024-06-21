В тайге разбился частный российский вертолет: весь экипаж погиб

Вертолет принадлежал лесозаготовительной компании, погибли пилот и три работника предприятия.

В Амурской области россии частный вертолет Robinson R-66, на борту которого находились четыре человека, разбился. По предварительным данным, все пассажиры погибли.

Об этом сообщил Следственный комитет рф. Известно, что вертолет вылетел с производственной площадки в лесу утром 20 июня и не долетел до своего назначенного места. Лишь на следующий день было обнаружено место катастрофы в глухой тайге, после более суток поисков.

По информации росСМИ, среди погибших были пилот и три пассажира, которые работали на предприятии частной лесозаготовительной компании. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.

Вертолет принадлежал лесозаготовительной компании, и уже начато расследование обстоятельств инцидента.

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