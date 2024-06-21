В тайзі розбився приватний російський гвинтокрил: увесь екіпаж загинув

Гвинтокрил належав лісозаготівельній компанії, загинули пілот і три працівники підприємства.

В Амурській області росії приватний гвинтокрил Robinson R-66, на борту якого перебували чотири людини, розбився. За попередніми даними, усі пасажири загинули.

Про це повідомив Слідчий комітет рф. Відомо, що гвинтокрил вилетів з виробничого майданчика в лісі вранці 20 червня і не долетів до свого призначеного місця. Лише наступного дня було виявлено місце катастрофи в глухій тайзі, після понад доби пошуків.

За інформацією росЗМІ, серед загиблих були пілот і три пасажири, які працювали на підприємстві приватної лісозаготівельної компанії. Причини аварії наразі встановлюються.

Гвинтокрил належав лісозаготівельній компанії, і вже розпочато розслідування щодо обставин інциденту.

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