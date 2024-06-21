НАТО матиме військову місію в Україні — угорський прем’єр Віктор Орбан

Віктор Орбан повідомив, що НАТО проведе військову місію в Україні, але Будапешт не братиме в ній участі.

НАТО проводитиме військову місію в Україні, в якій Угорщина не братиме жодної участі. Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан.

"Є мінімальна мета, якої вдалося досягти. Європейський поїзд їде у бік війни. Якщо наш уряд підтримав народ на виборах до Європарламенту, я можу натиснути стоп-кран, поїзд зупиниться і угорці зможуть зійти з нього", – сказав Орбан в ефірі радіо Kossuth.

За його словами, "якщо вдало складуться зірки, то вдасться переконати машиніста і надалі не поїде ніхто".

"Мінімальної мети ми досягли, я домовився з генеральним секретарем НАТО, Угорщина зійде з поїзда. НАТО матиме військову місію в Україні, але Угорщина не візьме в ній участі ні зброєю, ні грошима, ні військовими", – повідомив він.

Також Орбан додав, що тепер нібито "зупинити поїзд" зможе лише екс-президент США Дональд Трамп, якщо він повернеться до Білого дому.

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