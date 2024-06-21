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У НАТО будет военная миссия в Украине, без участия Будапешта, — венгерский премьер Виктор Орбан

11:32, 21 июня 2024
Виктор Орбан сообщил, что НАТО проведет военную миссию в Украине, но Будапешт не будет в ней участвовать.
У НАТО будет военная миссия в Украине, без участия Будапешта, — венгерский премьер Виктор Орбан
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НАТО будет проводить военную миссию в Украине, в которой Венгрия не будет участвовать. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

"Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут сойти с него", – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, "если удачно сложатся звезды, то удастся убедить машиниста и дальше не поедет никто".

"Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарем НАТО, Венгрия сойдет с поезда. У НАТО будет военная миссия в Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", – сообщил он.

Также Орбан добавил, что теперь якобы "остановить поезд" сможет только экс-президент США Дональд Трамп, если он вернется в Белый дом.

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