Підсумки іспиту під час конкурсу на посади суддів Конституційного Суду: кого з кандидатів визнали достойним посади судді КСУ

На посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів претендують судді Верховного Суду Алла Олійник та Олександра Яновська.

Засідання Дорадчої групи експертів, джерело фото ДГЕ

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Дорадча група експертів 2 травня оголосила про результати, отримані кандидатами на посади суддів Конституційного Суду України по квоті Верховної Ради та З’їзду суддів за підсумками визначення рівня компетентності у сфері права.

Нагадаємо, що всього до фінального етапу конкурсу було допущено 8 кандидатів (3 – по квоті З’їзду суддів та 5 – по квоті парламенту).

За підсумками письмового оцінювання з конституційної проблематики, по квоті З’їзду суддів, визнані такими, що відповідають критерію рівня компетентності у сфері права:

Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Яновська Олександра Григорівна – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

Таким чином, невдалим виявився етап виконання іспиту для Денисенко Наталії Миколаївни – заступника керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ (також отримала допуск і за квотою Верховної Ради).

Відповідно, по квоті Верховної Ради, визнані такими, що відповідають рівню компетентності у сфері права:

Барабаш Юрій Григорович – академік-секретар відділення державно-правових наук та міжнародного права Національної академії правових наук України

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник Програми підтримки України ОБСЕ

Різник Сергій Васильович – проректор з науково-педагогічної діяльності та міжнародної співпраці Львівського національного університету ім. І. Франка. Професор кафедри конституційного права ЛНУ ім. І. Франка.

Разом з тим, невдалим виявився етап виконання практичного завдання для двох представників «силового» блоку:

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності другого управління Департаменту представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора

Яроменок Роман Олександрович – старший детектив НАБУ

Зазначимо, що наявність всього трьох кандидатів по квоті парламенту, які подолали етап іспиту, створює можливість для заповнення Верховною Радою лише однієї вакансії по своїй квоті з трьох (необхідно, щоб на одну вакантну посаду було не менше двох претендентів). Відтак, парламенту необхідно оголосити про новий конкурс на дві вакантні посади суддів КСУ.

Наступний і фінальний етап конкурсу на посади суддів КСУ – рейтингове голосування членів Дорадчої групи експертів для визначення рейтингу кандидатів при подальшому голосуванні за них суб’єктом призначення. Максимально можливий бал при визначені рейтингу – 6.

Після цього Дорадча група експертів передасть списки кандидатів суб’єктам призначення на посади судді Конституційного Суду України.

Нагадаємо, що у березні Дорадча група експертів визначила, хто з кандидатів на посади суддів КСУ відповідає критерію доброчесності.

Автор В’ячеслав Хрипун

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