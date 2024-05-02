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Голова НБУ Пишний повідомив, чи покриють заморожені активи рф збитки України від війни

18:47, 2 травня 2024
Андрій Пишний зазначив, що Україна розглядає заморожені активи росії як джерело покриття збитків, які було завдано й будуть завдані під час війни.
Голова НБУ Пишний повідомив, чи покриють заморожені активи рф збитки України від війни
Фото: zn.ua
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Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що заморожених активів росії не вистачить, щоб покрити завдані повномасштабною війною Україні збитки. Про це він сказав в інтервʼю «Ми-Україна».

За словами Пишного, сума заморожених активів країни-терориста складає близько 300 млрд доларів.

«Точна цифра ніде не звучить. Вона завжди звучить з певним діапазоном: 260-280-300, в залежності від країн. Але ми можемо зрозуміти загальний обсяг. Це близько 300 млрд доларів», - сказав голова НБУ.

Він наголосив, що країна розглядає заморожені активи росії як джерело покриття збитків, які було завдано й будуть завдані під час війни.

Згідно з «швидкою» оцінкою Світового банку, станом на кінець 2023 року, повномасштабна війна завдала Україні збитків на 500 млрд доларів. У зв'язку з цим, заморожених активів не вистачить для їх покриття.

«Але ми розраховуємо, що це буде джерелом відповідних коштів, які будуть потрібні Україні і для супротиву, і для компенсацій», - відзначив Пишний.

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