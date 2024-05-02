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Глава НБУ Пышный сообщил, покроют ли замороженные активы рф убытки Украины от войны

18:47, 2 мая 2024
Андрей Пышный отметил, что Украина рассматривает замороженные активы россии как источник покрытия ущерба, который был нанесен и будет нанесен во время войны.
Глава НБУ Пышный сообщил, покроют ли замороженные активы рф убытки Украины от войны
Фото: zn.ua
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Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что замороженных активов россии не хватит, чтобы покрыть нанесенный полномасштабной войной Украине ущерб. Об этом он сказал в интервью «Мы-Украина».

По словам Пышного, сумма замороженных активов страны-террориста составляет около 300 млрд долларов.

«Точная цифра нигде не звучит. Она всегда звучит с определенным диапазоном: 260–280–300, в зависимости от стран. Но мы можем понять общий объем. Это около 300 млрд долларов», – сказал глава НБУ.

Он подчеркнул, что страна рассматривает замороженные активы россии как источник покрытия ущерба, нанесенного и нанесенного во время войны.

Согласно «скорой» оценке Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года, полномасштабная война нанесла Украине ущерб в 500 млрд долларов. В связи с этим замороженных активов не хватит для их покрытия.

«Но мы рассчитываем, что это будет источником соответствующих средств, которые потребуются Украине и для сопротивления, и для компенсаций», - отметил Пышный.

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