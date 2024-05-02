Хищение 225 млн грн на оборонном заводе «Артем»: НАБУ направило дело в суд и показало схему

В преступную группировку входил ряд должностных лиц, среди которых действующий на время совершения преступления заместитель министра экономического развития и торговли Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что дело о растрате 225 млн грн на заводе ГАХК «Артем» (государственная акционерная холдинговая компания «Артем») направлено в суд. Участникам схемы грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Участники схемы обвиняются в растрате средств при закупке оборудования для серийного производства корпусов 152/155-мм снарядов. Схема нанесла государству ущерб в 8,3 млн дол. США (225,4 млн. грн. по курсу НБУ).

В НАБУ отмечают, что в преступную группировку входил ряд должностных лиц, среди которых действующий на время совершения преступления заместитель министра экономического развития и торговли Украины.

Правоохранители установили, что в 2017 году участники схемы обеспечили заключение контракта на закупку оборудования для ГАХК «Артем» с компанией с признаками фиктивности. Эта компания была зарегистрирована организатором схемы в США по виду деятельности «грузовые перевозки».

ГАХК «Артем» уплатила «поставщику» 8,3 млн дол. США (50% от стоимости заключенного контракта), а на следующий день эти средства перечислили другой фирме.

Оборудование завод так и не получил, а производство важной оборонной продукции было сорвано.

Среди обвиняемых:

заместитель министра экономического развития и торговли Украины – ч. 5 ст. 191 УК Украины;

директор Департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга ГАХК «Артем» – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

директор ГП «Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации» (ГП «Безопасность») – ч. 5 ст. 191 УК Украины;

физическое лицо-иностранец, организатор схемы – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В НАБУ подчеркнули, что должности указаны на момент совершения преступления.

Отмечается, что организатор схемы скрывается за рубежом, в отношении него применена процедура специального досудебного расследования.

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