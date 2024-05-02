Розкрадання 225 млн грн на оборонному заводі «Артем»: НАБУ скерувало справу до суду та показало схему

До злочинного угруповання входила низка посадовців, серед яких чинний на час здійснення злочину заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України.

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Національне антикорупційне бюро України повідомило, що справу про розтрату 225 млн грн на заводі ДАХК «Артем» (державна акціонерна холдингова компанія «Артем») скеровано до суду. Учасникам схеми загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Учасників схеми звинувачують у розтраті коштів при закупівлі устаткування для серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів. Схема завдала державі шкоди на 8,3 млн дол. США (225,4 млн грн за курсом НБУ).

У НАБУ зазначають, що до злочинного угруповання входила низка посадовців, серед яких чинний на час здійснення злочину заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Правоохоронці встановили, що у 2017 році учасники схеми забезпечили укладання контракту на закупівлю устаткування для ДАХК «Артем» з компанією, що мала ознаки фіктивності. Ця компанія була зареєстрована організатором схеми в США за видом діяльності «вантажні перевезення».

ДАХК «Артем» сплатила «постачальнику» 8,3 млн дол. США (50% від вартості укладеного контракту), а вже наступного дня ці кошти перерахували іншій фірмі.

Устаткування завод так і не отримав, а виробництво важливої оборонної продукції було зірвано.

Серед обвинувачених:

заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – ч. 5 ст. 191 КК України;

директор Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК «Артем» – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

директор ДП «Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації» (ДП «Безпека») – ч. 5 ст. 191 КК України;

фізична особа-іноземець, організатор схеми – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У НАБУ наголосили, що посади вказані на момент вчинення злочину.

Зазначається, що організатор схеми наразі переховується за кордоном, стосовно нього застосовано процедуру спеціального досудового розслідування.

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