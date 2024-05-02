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Верховный Суд объяснил, когда отсутствует умысел на препятствование законной профессиональной деятельности журналиста

18:22, 2 мая 2024
Потерпевший как журналист не был внешне обеспечен документами, знаковыми, сигнальными и другими средствами обозначения лица как представителя прессы.
Верховный Суд объяснил, когда отсутствует умысел на препятствование законной профессиональной деятельности журналиста
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Если потерпевший не принял меры для идентификации себя как журналиста, не сообщил об осуществлении профессиональной журналистской деятельности, в частности, проведении видеосъемки, то в действиях лица, угрожающего потерпевшему насилием, отсутствует умысел на препятствование законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 171 УК). Об этом указал Верховный Суд в постановлении коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 18 марта 2024 года по делу №296/2948/22.

Обстоятельства дела

Органами досудебного расследования лицо обвинялось в том, что оно препятствовало осуществлению журналистом фото- и видеофиксации строительства на территории земельных участков, расположенных в прибрежной зоне реки, путем выражения угроз применения физического насилия, демонстрацией предмета, специально приспособленного для причинения телесных повреждений, - деревянной палки с металлическим предметом, замахиванием им, употреблением нецензурной брани.

Местный суд признал обвиняемого невиновным в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 171; ч. 1 ст. 345-1 УК и оправдал в связи с отсутствием в его действиях состава этих уголовных правонарушений. Апелляционный суд оставил в силе приговор местного суда.

В кассационной жалобе прокурор утверждал о безосновательности оправдания обвиняемого по статьям 171, 345-1 УК, поскольку даже в случае незнания того, что редактор является разновидностью профессии журналиста, это не освобождает лицо от юридической ответственности за незаконные действия в отношении журналиста.

По содержанию указанных статей законодатель не устанавливает как обязательные условия наступления уголовной ответственности наличие у потерпевшего пресс-карты, габаритной видеокамеры в руках и т.п. в момент уголовно противоправных действий в отношении него; предъявление потерпевшим документа, удостоверяющего его личность и должность.

Позиция Кассационного уголовного суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе определение апелляционного суда.

В обоснование позиции Кассационный уголовный суд отметил, что соглашаясь с выводом суда первой инстанции об оправдании по ч. 1 ст. 171; ч. 1 ст. 345-1 УК в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав указанных уголовных правонарушений, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу, что по делу не получено безоговорочных доказательств наличия у обвиняемого умысла на совершение действий именно против журналиста с целью препятствования его законной профессии деятельности.

Осознание обвиняемым того, что потерпевший является журналистом, в результате сообщения им по телефону другому лицу о том, что он является редактором проекта, является предположением прокурора, чего нельзя ставить в вину оправданному.

В то же время наличие микрофона у потерпевшего и видеокамеры у оператора, которая, по словам потерпевшего, по форме напоминала фотоаппарат, не свидетельствует о принадлежности этого человека к категории журналистов.

Потерпевший как журналист не был внешне обеспечен документами, знаковыми, сигнальными и другими средствами обозначения личности представителя прессы.

Кроме того, потерпевший не показывал удостоверение, не сообщал, что является именно журналистом, а потому у обвиняемого при конкретных обстоятельствах этого дела не было никаких оснований считать, что потерпевший является журналистом.

Автор: Наталья Мамченко

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