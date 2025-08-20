Практика судов
В Высшем совете правосудия решили определить, сколько времени ВАКС должен рассматривать свои дела

13:57, 20 августа 2025
Высший совет правосудия, ВАКС, ГСА и эксперты иностранных проектов попытаются решить проблему.
Высший совет правосудия 19 августа 2025 года создал рабочую группу для разработки и внедрения показателей средней продолжительности рассмотрения дел для категорий, принадлежащих к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Необходимость создания рабочей группы обусловлена результатами аудитов Счетной палаты, которая отметила, что для ВАКС отсутствует критерий уровня нагрузки на судей Антикоррупционного суда, что затрудняет оценку эффективности судебного процесса и установление реальной потребности в организационных изменениях.

Также Счетная палата пришла к выводу, что без сведений о средней продолжительности рассмотрения дел и материалов невозможно провести качественный анализ судебной деятельности, а также расчет стоимости рассмотрения дел по категориям.

Как считают в Счетной палате, нерешенность указанного вопроса «ограничивает эффективность бюджетного планирования и мониторинг расходов».

Необходимо отметить, что работа по разработке и внедрению показателей средней продолжительности рассмотрения дел по категориям дел ВАКС, длительное время проводилась проектом иностранной технической помощи USAID, однако на момент фактического прекращения деятельности указанного проекта в начале 2025 года работа по разработке показателей почему-то завершена не была.

Вместе с тем, ВАКС все же согласился на предложение Высшего совета правосудия создать совместную рабочую группу по разработке и внедрению показателей средней продолжительности рассмотрения дел для категорий, которые относятся к подсудности ВАКС.

В итоге был определен следующий состав рабочей группы:

Голова робочої групи:

Олександр САСЕВИЧ, член Вищої ради правосуддя.

Члени робочої групи:  

Роман МАСЕЛКО, член Вищої ради правосуддя;

Олександр СИДЄЛЬНІКОВ, представник Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI), Керівник компоненту Підтримка антикорупційних органів;

Андрій ХИМЧУК, представник Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI), Керівник проєктів з протидії корупції EUACI;

Віра МИХАЙЛЕНКО, Голова Вищого антикорупційного суду;

Валерія ЧОРНА, суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, член Ради суддів України;

Богдан КРИКЛИВЕНКО, керівник апарату Вищого антикорупційного суду;

Юлія ХМАРУК, начальник відділу судової статистики, аналітичної роботи та узагальнення судової практики апарату Вищого антикорупційного суду;

Олег ГУСАЧЕНКО, в. о. начальника управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

Ольга БАГНЮК, начальник відділу документообігу (канцелярія), судової статистики та узагальнення судової практики управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

Леонід САПЕЛЬНІКОВ, заступник Голови Державної судової адміністрації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Вікторія БАШКАТОВА, т. в. о. директора департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України;

Артем БРІНЦОВ, начальник правового управління секретаріату Вищої ради правосуддя.

Автор: Вячеслав Хрипун

