У Вищій раді правосуддя вирішили визначити, скільки часу ВАКС повинен розглядати свої справи

Вища рада правосуддя, ВАКС, ДСА та експерти іноземних проектів спробують вирішити проблему.

Вища рада правосуддя 19 серпня 2025 року створила робочу групу для розроблення та впровадження показників середньої тривалості розгляду справ для категорій, що належать до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Необхідність створення робочої групи обумовлена результатами аудитів Рахункової палати, яка зазначила, шо для ВАКС відсутній критерій рівня навантаження на суддів Антикорупційного суду, що ускладнює оцінку ефективності судового процесу та встановлення реальної потреби в організаційних змінах.

Також Рахункова палата дійшла висновку, що без відомостей про середню тривалість розгляду справ і матеріалів, неможливо провести якісний аналіз судової діяльності, а також розрахунок вартості розгляду справ за категоріями.

Як вважають у Рахунковій палаті, невирішеність вказаного питання, «обмежує ефективність бюджетного планування та моніторинг витрат».

Необхідно зазначити, що робота з розробки та впровадження показників середньої тривалості розгляду справ за категоріями справ ВАКС, тривалий час проводилася проектом іноземної технічної допомоги USAID, однак на момент фактичного припинення діяльності зазначеного проекту на початку 2025 року, робота з розробки показників чомусь завершена не була.

Разом з тим, ВАКС все ж погодився на пропозицію Вищої ради правосуддя створити спільну робочу групу з питань розроблення та впровадження показників середньої тривалості розгляду справ для категорій, що належать до підсудності ВАКС.

У підсумку, визначено наступний склад робочої групи:

Голова робочої групи:

Олександр САСЕВИЧ, член Вищої ради правосуддя.

Члени робочої групи:

Роман МАСЕЛКО, член Вищої ради правосуддя;

Олександр СИДЄЛЬНІКОВ, представник Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI), Керівник компоненту Підтримка антикорупційних органів;

Андрій ХИМЧУК, представник Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI), Керівник проєктів з протидії корупції EUACI;

Віра МИХАЙЛЕНКО, Голова Вищого антикорупційного суду;

Валерія ЧОРНА, суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, член Ради суддів України;

Богдан КРИКЛИВЕНКО, керівник апарату Вищого антикорупційного суду;

Юлія ХМАРУК, начальник відділу судової статистики, аналітичної роботи та узагальнення судової практики апарату Вищого антикорупційного суду;

Олег ГУСАЧЕНКО, в. о. начальника управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

Ольга БАГНЮК, начальник відділу документообігу (канцелярія), судової статистики та узагальнення судової практики управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

Леонід САПЕЛЬНІКОВ, заступник Голови Державної судової адміністрації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Вікторія БАШКАТОВА, т. в. о. директора департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України;

Артем БРІНЦОВ, начальник правового управління секретаріату Вищої ради правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

