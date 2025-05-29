Аудит Вищого антикорупційного суду виявив прогалину в обліку коштів застави – Рахункова палата

Також Рахункова палата виявила, що фінансову звітність у ВАКС фактично складають вручну – у таблицях Excel, що підвищує ризики допущення помилок.

Фото: rp.gov.ua

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У фінансовій та бюджетній звітності Вищого антикорупційного суду за 2024 рік наявні окремі недоліки, що стосуються внутрішнього контролю, регулювання обліку коштів застави та обліку основних засобів. Про це йдеться у Звіті про результати фінансового аудиту ВАКС за 2024 рік, який ухвалили на засіданні Рахункової палати. Відповідальним за аудит був член Рахункової палати Кирило Клименко.

Аудит охопив активи ВАКС на суму майже 3,9 млрд грн і касові видатки обсягом понад 352 млн гривень. Рахункова палата встановила, що формування звітності ВАКС здійснювалося відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також нормативно-правових актів, що регулюють складання бюджетної та фінансової звітності.

Водночас аудитори виявили неврегульованість окремих нормативно-правових актів, що стосуються обліку коштів застави, внесеної за процесуальним рішенням суду підозрюваними, обвинуваченими або іншими особами.

Так, понад 3,6 млрд грн заставних коштів, які обліковуються на депозитних рахунках ВАКС, відображено у звітності як грошові активи та водночас — як поточні зобов’язання. Такий підхід хоча й узгоджується із вимогами Порядку застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, але не відповідає вимогам інших законодавчих актів, що є системною проблемою.

Крім того, аудит встановив порушення в обліку основних засобів ВАКС, що призвели до завищення суми їх зносу на 353,8 тис. грн та неправильної класифікації активів загальною вартістю 2,4 млн гривень.

Також внутрішній контроль за здійсненням інвентаризації, її документальним оформленням та використанням і збереженням майна у ВАКС має бути удосконалений.

Аудит Рахункової палати також засвідчив, що система «IS-pro», яка використовується ВАКС для формування звітності, через відсутність належних налаштувань не забезпечує коректного автоматизованого формування фінансової звітності. У результаті фінансову звітність фактично складають вручну – у таблицях Excel, що підвищує ризики допущення помилок.

«Від якості роботи ВАКС не лише як судової інституції, а й як органу державної влади, залежить довіра до здійснення цією інституцією правосуддя. Рахункова палата – єдиний зовнішній аудитор відповідно до законодавства, який може здійснювати аудит ВАКС. Натомість інші антикорупційні органи мають окремі визначені законом аудиторські органи. Тому для нас це важлива і відповідальна роль», – підсумував Кирило Клименко.

За результатами аудиту ВАКС самостійно усунув частину порушень на суму понад 2,4 млн гривень. Водночас задля усунення решти виявлених недоліків ВАКС та Міністерству фінансів України надано 10 рекомендацій, зокрема:

удосконалити нормативно-правову базу у сфері бухгалтерського обліку, зокрема розробити чіткий порядок обліку коштів, що надходять на спеціальні депозитні рахунки судів у разі застосування застави як запобіжного заходу;

забезпечити належне управління майном, включаючи його облік, збереження та ефективне використання;

вдосконалити порядок обліку основних засобів відповідно до чинних стандартів;

посилити внутрішній контроль, особливо щодо своєчасного проведення інвентаризації, правильності її оформлення, а також контролю за збереженням майна;

налаштувати систему «IS-pro» для забезпечення коректного та автоматизованого формування фінансової звітності тощо.

Присутня на засіданні Голова ВАКС Віра Михайленко подякувала інституції за системну взаємодію та наголосила, що зауваження, виявлені як попереднім, так і поточним аудитом, ВАКС врахує у роботі. Керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко також відзначив, що матеріали аудитів Рахункової палати викликають інтерес у міжнародних партнерів, які також аналізують діяльність суду.

Ухвалений на засіданні Звіт та рішення Рахункової палати будуть надіслані Верховній Раді, Кабміну, Мінфіну та ВАКС, а також оприлюднені на вебсайті Рахункової палати.

Автор: Наталя Мамченко

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