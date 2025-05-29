Аудит Высшего антикоррупционного суда выявил пробел в учете средств залога – Счетная палата

Также Счетная палата выявила, что финансовую отчетность в ВАКС фактически составляют вручную – в таблицах Excel, что повышает риски допущения ошибок.

Фото: rp.gov.ua

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В финансовой и бюджетной отчетности Высшего антикоррупционного суда за 2024 год имеются отдельные недостатки, касающиеся внутреннего контроля, регулирования учета средств залога и учета основных средств. Об этом говорится в Отчете о результатах финансового аудита ВАКС за 2024 год, который приняли на заседании Счетной палаты. Ответственным за аудит был член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Аудит охватил активы ВАКС на сумму почти 3,9 млрд грн и кассовые расходы объемом более 352 млн гривен. Счетная палата установила, что формирование отчетности ВАКС осуществлялось в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета в государственном секторе, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими составление бюджетной и финансовой отчетности.

В то же время аудиторы выявили неурегулированность отдельных нормативно-правовых актов, касающихся учета средств залога, внесенной по процессуальному решению суда подозреваемыми, обвиняемыми или другими лицами.

Так, более 3,6 млрд грн залоговых средств, которые учитываются на депозитных счетах ВАКС, отражены в отчетности как денежные активы и одновременно — как текущие обязательства. Такой подход хотя и согласуется с требованиями Порядка применения плана счетов бухгалтерского учета в государственном секторе, но не соответствует требованиям других законодательных актов, что является системной проблемой.

Кроме того, аудит установил нарушения в учете основных средств ВАКС, которые привели к завышению суммы их износа на 353,8 тыс. грн и неправильной классификации активов общей стоимостью 2,4 млн гривен.

Также внутренний контроль за осуществлением инвентаризации, ее документальным оформлением и использованием и сохранением имущества в ВАКС должен быть усовершенствован.

Аудит Счетной палаты также засвидетельствовал, что система «IS-pro», которая используется ВАКС для формирования отчетности, из-за отсутствия надлежащих настроек не обеспечивает корректного автоматизированного формирования финансовой отчетности. В результате финансовую отчетность фактически составляют вручную – в таблицах Excel, что повышает риски допущения ошибок.

«От качества работы ВАКС не только как судебной институции, но и как органа государственной власти, зависит доверие к осуществлению этой институцией правосудия. Счетная палата – единственный внешний аудитор в соответствии с законодательством, который может осуществлять аудит ВАКС. В то время как другие антикоррупционные органы имеют отдельные определенные законом аудиторские органы. Поэтому для нас это важная и ответственная роль», – подытожил Кирилл Клименко.

По результатам аудита ВАКС самостоятельно устранил часть нарушений на сумму более 2,4 млн гривен. В то же время для устранения остальных выявленных недостатков ВАКС и Министерству финансов Украины предоставлено 10 рекомендаций, в частности:

усовершенствовать нормативно-правовую базу в сфере бухгалтерского учета, в частности разработать четкий порядок учета средств, поступающих на специальные депозитные счета судов в случае применения залога в качестве меры пресечения;

обеспечить надлежащее управление имуществом, включая его учет, сохранение и эффективное использование;

усовершенствовать порядок учета основных средств в соответствии с действующими стандартами;

усилить внутренний контроль, особенно относительно своевременного проведения инвентаризации, правильности ее оформления, а также контроля за сохранением имущества;

настроить систему «IS-pro» для обеспечения корректного и автоматизированного формирования финансовой отчетности и т.д.

Присутствовавшая на заседании председатель ВАКС Вера Михайленко поблагодарила институцию за системное взаимодействие и подчеркнула, что замечания, выявленные как предыдущим, так и текущим аудитом, ВАКС учтет в работе. Руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко также отметил, что материалы аудитов Счетной палаты вызывают интерес у международных партнеров, которые также анализируют деятельность суда.

Принятые на заседании Отчет и решения Счетной палаты будут направлены Верховной Раде, Кабмину, Минфину и ВАКС, а также обнародованы на веб-сайте Счетной палаты.

Автор: Наталя Мамченко

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