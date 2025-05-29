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Пытки над военными в 211 бригаде — ГБР завершило расследование в отношении комбрига Побережнюка

15:20, 29 мая 2025
ГБР завершило расследование в отношении командира 211-й бригады, который замалчивал факты пыток над военнослужащими.
Пытки над военными в 211 бригаде — ГБР завершило расследование в отношении комбрига Побережнюка
Фото: Ґрати
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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование в отношении командира 211-й бригады ВСУ Олега Побережнюка, который не реагировал на факты издевательств и пыток над подчиненными ему военнослужащими. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

В Бюро отмечают, что с февраля по июль 2024 года командир достоверно знал о фактах пыток и жестокого обращения с военнослужащими со стороны подчиненного офицера, однако не предпринял никаких мер реагирования.

Установлено, что старший лейтенант систематически избивал, унижал и пытал подчиненных. Известно, что он является сыном начальника штаба той же бригады, который является близким товарищем комбрига. Это могло повлиять на решение командира замалчивать преступления и не передавать информацию в правоохранительные органы.

«В результате — вместо защиты прав своих подчиненных командир фактически стал участником преступного бездействия, позволив продолжать пытки и издевательства.

Подобные действия представляют не только нарушение законодательства, но и серьезную угрозу внутренней дисциплине Вооруженных Сил Украины в условиях вооруженной агрессии», — заявили в ГБР.

Также там добавили, что командиру инкриминируется бездействие военной власти в условиях военного положения. В настоящее время фигуранту и его защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления — после этого обвинительный акт будет направлен в суд.

 

Как известно, следователи полиции Тернопольской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением командиру 211 понтонно-мостовой бригады, вокруг которой разгорелся скандал по поводу издевательств над бойцами.

Позже Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 бригады нестатутных мер воздействия и насилия по отношению к подчиненным.

Ранее в Генштабе отреагировали на материал журналистов об издевательствах над военнослужащими.

Кроме того, народная депутат Юлия Яцик рассказала подробности об издевательствах в 211-й ПМБр.

В свою очередь, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

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ГБР досудебное расследование

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