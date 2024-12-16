Дмитро Лубінець вимагає провести службове розслідування щодо знущань над військовослужбовцями

Після публікації даних про знущання над військовослужбовцями Омбудсмен спрямував листи до Генштабу та ВСП.

Фото: slovoidilo.ua

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи на Генштаб та Військову службу правопорядку після публікації даних про знущання над військовослужбовцями у 211-ій понтонно-мостовій бригаді. Нагадаємо, відповідне журналістське розслідування провела УП.

«Сьогодні у медіа побачив публікацію про ймовірні факти знущань над військовослужбовцями в одній із військових частин ЗСУ.

Тож негайно відправив листи на Генеральний штаб Збройних Сил України та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування.

Такого ганебного явища не повинно бути! Тож беру ситуацію на особистий контроль і повідомлятиму про результати перевірки цього факту!» - зазначив Лубінець.

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