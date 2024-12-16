Дмитрий Лубинец требует провести служебное расследование в связи с издевательствами над военнослужащими

После публикации данных об издевательствах над военнослужащими Омбудсмен направил письма Генштабу и ВСП.

Фото: slovoidilo.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма на Генштаб и Военную службу правопорядка после публикации данных об издевательствах над военнослужащими в 211-й понтонно-мостовой бригаде. Напомним, соответствующее журналистское расследование провело УП.

«Сегодня в медиа увидел публикацию о возможных фактах издевательств над военнослужащими в одной из воинских частей ВСУ.

Немедленно отправил письма на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования.

Такого позорного явления не должно быть! Так что беру ситуацию на личный контроль и буду сообщать о результатах проверки этого факта!» – отметил Лубинец.

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