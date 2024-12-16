На одеському Привозі сталася бійка між поліцейськими та жінками – відео

Словесна перепалка через затримання чоловіка, який перебуває у розшуку ТЦК, переросла в бійку.

На ринку «Привоз» в Одесі відбувся конфлікт між групою жінок і поліцейськими. Відео інциденту активно поширюють місцеві Telegram-канали, але офіційних коментарів від поліції наразі немає.

На опублікованих кадрах видно, як кілька жінок сперечаються з правоохоронцями, після чого словесна суперечка переростає в штовханину. Один із поліцейських застосував силу, поваливши жінку на землю і заламавши їй руки. Іншу учасницю конфлікту ведуть до поліцейського автомобіля.

За словами очевидців, причиною інциденту стала спроба затримання молодого чоловіка. За однією версією, він перебуває у розшуку територіального центру комплектування, за іншою — його підозрюють у кримінальному злочині. Жінки нібито намагалися перешкодити затриманню.

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