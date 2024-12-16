ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Зарічного райсуду міста Суми

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Зарічного районного суду міста Суми 5 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 8 січня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.

Також ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів.

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