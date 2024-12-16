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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Зарічного райсуду міста Суми

19:18, 16 грудня 2024
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Зарічного райсуду міста Суми
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Зарічного районного суду міста Суми 5 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 8 січня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.

Також ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів.

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суддя ВККС Суми

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