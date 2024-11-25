ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів ще до 4 судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:
до Деснянського районного суду міста Чернігова – 4 суддів;
до Житомирського районного суду Житомирської області – 1 судді;
до Ленінського районного суду міста Миколаєва – 2 суддів;
до Херсонського міського суду Херсонської області – 3 суддів.
Розгляд питання відбуватиметься 18 грудня 2024 року о 10-00 у приміщенні ВККС (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.
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