ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів ще до 4 судів

ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Деснянського райсуду міста Чернігова, Житомирського райсуду Житомирської області, Ленінського райсуду міста Миколаєва та Херсонського міського суду Херсонської області.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Деснянського районного суду міста Чернігова – 4 суддів;

до Житомирського районного суду Житомирської області – 1 судді;

до Ленінського районного суду міста Миколаєва – 2 суддів;

до Херсонського міського суду Херсонської області – 3 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 18 грудня 2024 року о 10-00 у приміщенні ВККС (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.

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