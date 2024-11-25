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Чи оплачується лікарняний, якщо працівник захворів у щорічній відпустці

21:44, 25 листопада 2024
Держпраці пояснює, що у разі хвороби працівника під час відпустки з наявністю листка непрацездатності, невикористані дні повинні бути або продовжені, або перенесені на інший період.
Чи оплачується лікарняний, якщо працівник захворів у щорічній відпустці
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Державна служба з питань праці пояснює, чи оплачується листок непрацездатності, якщо працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці.

Згідно зі статтею 78 Кодексу законів про працю України дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток не включаються.

Якщо під час перебування у щорічній відпустці працівник захворів і має документальне підтвердження – листок непрацездатності, невикористані дні такої відпустки мають бути йому надані або шляхом продовження відпустки, або шляхом перенесення залишку відпустки на інший період, але тільки в межах 12 місяців після закінчення робочого року, за який надано таку відпустку.

Рішення про продовження або перенесення відпустки приймається за згодою між працівником та роботодавцем.

Працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про своє рішення продовжити або перенести відпустку на бажаний термін та про причини продовження або перенесення відпустки. Своєю чергою, роботодавець повинен видати наказ про продовження або перенесення відпустки. Підставою для такого наказу є листок непрацездатності та заява працівника. Відпустку продовжують або переносять на кількість календарних днів хвороби, що припадають на період відпустки.

Відповідно до абзацу 3 частини 2 статті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

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Держпраці відпустка лікарняні

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