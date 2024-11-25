В Одесі працівники ТЦК затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації, — ДБР

За гроші працівники ТЦК обіцяли «відпустити» військовозобов’язаних, та допомогти оформити відстрочку від служби.

Фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідувань викрили співробітників Одеського ТЦК та СП, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області. Вони зупиняли чоловіків, записували персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації.

За даними ДБР, за $4500 фігуранти обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки. У разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук.

Правоохоронці зафіксували випадок вимагання коштів у чоловіка, який мав рідних серед зниклих безвісти під час виконання бойових завдань. Тому на законних підставах мав відтермінування від мобілізації.

Одного з посередників затримали 21 листопада під час отримання платежу за «послугу». Йому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Інший з підозрюваних під час обшуку дістав табельну зброю та направив її на працівників ДБР. Він привів вогнепальну зброю у бойове положення, погрозами вимагав повернути вилучений мобільний телефон та вийти з його будинку, розповіли у відомстві.

Йому повідомлено про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, за що йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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