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В Одессе работники ТЦК задерживали мужчин на блокпостах и ​​требовали за отсрочку от мобилизации, — ГБР

16:47, 25 ноября 2024
За деньги работники ТЦК обещали «отпустить» военнообязанных и помочь оформить отсрочку от службы.
В Одессе работники ТЦК задерживали мужчин на блокпостах и ​​требовали за отсрочку от мобилизации, — ГБР
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Сотрудники Госбюро расследований разоблачили сотрудников Одесского ТЦК и СП, требовавших у военнообязанных деньги на блокпостах области. Они останавливали мужчин, записывали персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации.

По данным ГБР, за $4500 фигуранты обещали отпустить мужчин и помочь с оформлением отсрочки. В случае отказа платить угрожали объявлением в розыск.

Правоохранители зафиксировали случай вымогательства средств у мужчины, который имел родных среди пропавших без вести во время выполнения боевых задач. Поэтому на законных основаниях была отсрочка от мобилизации.

Один из посредников был задержан 21 ноября при получении платежа за «услугу». Ему объявили подозрение в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Другой из подозреваемых при обыске достал табельное оружие и направил его на работников ГБР. Он привел огнестрельное оружие в боевое положение, угрозами требовал вернуть изъятый ​​мобильный телефон и выйти из его дома, рассказали в ведомстве.

Ему сообщено о подозрении в покушении на убийство правоохранителей, за что ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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Одесса ГБР ТЦК мобилизация

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