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Германии сосредотачивается над увеличением количества укрытий для гражданского населения

16:42, 25 ноября 2024
Подвалы, подземные автостоянки и станции метро могут быть переоборудованы в укрытия.
Германии сосредотачивается над увеличением количества укрытий для гражданского населения
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В Германии работают над предложением увеличить количество укрытий для гражданского населения. Об этом сообщает Reuters.

Спикер немецкого МВД отметил, что подвалы, подземные автостоянки и станции метро могут быть переоборудованы в укрытие, а специальное приложение покажет, где находится ближайшее хранилище.

Газета Bild указывает, что концепция разрабатывается в ответ на ухудшение ситуации с международной угрозой. Однако в МВД не упоминают о текущей ситуации.

Организации гражданской защиты в Германии призывают к скорейшему расширению укрытий, что предполагает строительство сооружений, в которых можно будет разместить до 5 тысяч человек за короткий промежуток времени.

Для целей гражданской защиты зарезервировано 579 общественных укрытий, которые могут вместить около 480 тысяч человек.

Германия все больше внимания уделяет обороне на собственной территории после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В рамках Оперативного плана «Германия» федеральное и земельные правительства, армия, органы безопасности и службы по чрезвычайным ситуациям координируют свои действия по защите страны в случае конфликта.

Этот план является конфиденциальным. В рамках него представители армии земель регулярно приглашаются для информирования бизнеса о том, какие моменты они должны учитывать в своей подготовке.

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Германия укрытие

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