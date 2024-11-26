Результаты отбора руководителя САП и директора НАБУ будут обжаловать в новый Высший специализированный админсуд

Результаты конкурсов на руководителей САП, НАПК и НАБУ будут обжаловать в Высший специализированный административный суд – законопроект Кабмина.

Результаты конкурсов на должности директора НАБУ, руководителя САП и руководителя НАПК, а также аудита НАБУ будут обжаловать в новый суд. Это предусматривает законопроект 12206-1, Кабмин 22 ноября зарегистрировал в Верховной Раде.

Этим законопроектом закладываются основы для создания Высшего специализированного административного суда (ВСАС), который по статусу суд приравнивается к Высшему антикорсуду (ВАКС). Судей будут отбирать с участием международных экспертов, которые будут входить в Экспертный совет. Напомним, что руководителей САП, НАБУ и НАПК также отбирают при участии международных экспертов.

Новому ВСАС как суду первой инстанции будут подсудны административные дела:

об обжаловании актов, действий или бездействия Кабмина, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Нацбанка или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, кроме дел, ныне подсудных Верховному Суду как суду первой инстанции

об обжаловании решений АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок и решений в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования, административные дела по иску АМКУ в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования;

об обжаловании решений НАПК об отказе в предоставлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии или о приостановлении (прекращении) государственного финансирования уставной деятельности политической партии;

об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии;

об обжаловании решений Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, первого заместителя и заместителя руководителя САП, Комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности САП;

об обжаловании решений комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора НАБУ, Комиссии по проведению аудита НАБУ;

об обжаловании решений Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя НАПК;

об обжаловании решений конкурсной комиссии по отбору на должность председателя АРМА;

об обжаловании актов, действий или бездействия органа, осуществляющего дисциплинарное производство по прокурорам (КГКП).

Жалобы на решение ВСАС будет рассматривать Апелляционная палата ВСАС.

Примечательно, что этот проект внесло правительство в лице вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министра юстиции Ольги Стефанишиной. При этом в парламенте ранее уже был зарегистрирован законопроект 12206 о принципах создания Высшего суда по публично-правовым спорам, инициаторами которого выступили первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец и заместитель председателя Комитета ВР по правовой политике Павел Павлиш.

Таким образом, сейчас в Верховной Раде есть два альтернативных проекта.

В отличие от законопроекта Мотовиловца, законопроект министра юстиции не предусматривает четких сроков для проведения конкурса в ВСАС.

Напомним, что первый проект предусматривал, что ВККС должен провести конкурс в течение 18 месяцев со дня вступления в силу закона об образовании Высшего суда по публично-правовым спорам.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», создание нового суда является требованием МВФ и предусмотрено в рекомендациях Еврокомиссии. Согласно обновленному Меморандуму с МВФ, Украина должна принять этот закон до конца декабря 2024 года.

Ранее цель создания этого суда в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. Также напомним, что летом 2024 в распоряжении «Судебно-юридической газеты» оказался текст законопроекта «О Высшем административном суде», автором которого был Кабмин. Это была предварительная версия, которая предполагала создание ВАСУ по образцу ВАКС.

Нынешняя редакция законопроекта также предусматривает, что проверять кандидатов в новый суд будет специальный экспертный совет, где значительный голос будут иметь международные эксперты.

В состав Экспертного совета, который будет отбирать кандидатов в ВСАС вместе с ВККС, будут входить:

3 человека, предложенных Советом судей Украины;

3 человека, предложенных международными и иностранными организациями

Экспертный совет начинает работу, при условии назначения не менее 4 членов, из которых 2 предложены международными и иностранными организациями.

Заседание Экспертного совета является полномочным, если на нем присутствует не менее 4 членов.

Решение Экспертного совета принято, если за него проголосовали не менее 4 членов.

Если в связи с равным количеством голосов за и против Экспертный совет не может принять решение, проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов за и против во время повторного голосования голоса 3 членов ЕР, из которых по крайней мере 2 от «международников», являются решающими.

В случае принятия решения Экспертным советом о несоответствии кандидата на должность судьи ВСАС ВККС прекращает его участие в конкурсе.

Через 6 лет после прекращения работы ЕР к проверке кандидатов ВСАС привлекается Общественный совет добропорядочности.

Автор: Наталя Мамченко

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