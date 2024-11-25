Пограничники выловили из Тисы трех мужчин, которые пытались нелегально попасть в Венгрию

Закарпатские пограничники спасли трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу через реку Тиса.

Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатье пограничники спасли двух закарпатцев и волынянина, которые пытались нелегально попасть в Венгрию через реку Тиса. Мужчины обратились к посредникам, которые пообещали помочь пересечь границу, но после уплаты за услугу их направили через реку, вместо обещанного сухопутного пути. Об этом сообщили в ГПСУ.

Не получив никаких плавсредств или спасательных жилетов, они, слегка подкатив штаны, пошли в реку, веря, что воды будут по колено, как им сказали. Однако мощное течение быстро смело мужчин, и они начали дрейфовать в незнакомом направлении. Единственным их спасением стало дерево, которое они вовремя увидели и смогли ухватиться, сохранив жизнь.

Оставаясь на отмели, пострадавшие позвонили спасателям, и благодаря скоординированным усилиям пограничников, пожарно-спасательных подразделений и горных спасателей, мужчин удалось извлечь из воды. После оказания первой помощи, их доставили в пограничное подразделение, где они получили горячий чай и возможность согреться и высушить одежду.

За нарушение государственной границы против мужчин составлены административные протоколы. Пограничники также предостерегают от попыток переплывать Тису, подчеркивая высокий уровень воды и низкую температуру воды, что может привести к трагическим последствиям.

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