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Польская оппозиция выдвинула историка Кароля Навроцкого кандидатом в президенты

16:01, 25 ноября 2024
Главная оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» избрала Кароля Навроцкого своим кандидатом на президентских выборах в следующем году.
Польская оппозиция выдвинула историка Кароля Навроцкого кандидатом в президенты
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Польская националистическая оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS) выдвинула историка Кароля Навроцкого как своего кандидата на президентские выборы, которые пройдут в следующем году. Об этом объявил глава PiS Ярослав Качиньский, пишет PAP.

Он отметил, что это решение было принято с учетом как личных черт Навроцкого и его жизненного опыта, так и в силу обстоятельств, в которых сейчас оказалась Польша.

По его словам, это состояние можно охарактеризовать как "внутреннюю войну, польско-польскую войну".

41-летний Кароль Навроцкий – историк, доктор гуманитарных наук. С 2021 года руководит Институтом национальной памяти Польши. Он известен инициированием сноса памятников в честь советских солдат. Политик также является боксером-любителем.

Как известно, в интервью порталу wPolityce.pl назвал украинскую Галицию "Восточной Малопольшей" в контексте эксгумации жертв Волынской трагедии. 

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Польша выборы

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