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Польська опозиція висунула історика Кароля Навроцького кандидатом у президенти

16:01, 25 листопада 2024
Головна опозиційна партія Польщі «Право і справедливість» обрала Кароля Навроцького своїм кандидатом на президентських виборах наступного року.
Польська опозиція висунула історика Кароля Навроцького кандидатом у президенти
Фото: Associated Press
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Польська націоналістична опозиційна партія "Право і справедливість" (PiS) висунула історика Кароля Навроцького як свого кандидата на президентські вибори, які відбудуться наступного року. Про це оголосив очільник ПіС Ярослав Качинськийпише PAP.

Він зазначив, що це рішення було прийнято з урахуванням як особистих рис Навроцького та його життєвого досвіду, так і через обставини, в яких зараз опинилася Польща.

За його словами, цей стан можна охарактеризувати як "внутрішню війну, польсько-польську війну". 

41-річний Кароль Навроцький – історик, доктор гуманітарних наук. Від 2021 року керує Інститутом національної пам’яті Польщі. Він відомий ініціюванням знесення пам’ятників на честь радянських солдатів. Політик також є боксером-любителем. 

Як відомо, у інтерв'ю порталу wPolityce.pl назвав українську Галичину "Східною Малопольщею" у контексті ексгумації жертв Волинської трагедії..

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Польща вибори

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