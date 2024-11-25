Польська опозиція висунула історика Кароля Навроцького кандидатом у президенти

Головна опозиційна партія Польщі «Право і справедливість» обрала Кароля Навроцького своїм кандидатом на президентських виборах наступного року.

Фото: Associated Press

Польська націоналістична опозиційна партія "Право і справедливість" (PiS) висунула історика Кароля Навроцького як свого кандидата на президентські вибори, які відбудуться наступного року. Про це оголосив очільник ПіС Ярослав Качинський, пише PAP.

Він зазначив, що це рішення було прийнято з урахуванням як особистих рис Навроцького та його життєвого досвіду, так і через обставини, в яких зараз опинилася Польща.

За його словами, цей стан можна охарактеризувати як "внутрішню війну, польсько-польську війну".

41-річний Кароль Навроцький – історик, доктор гуманітарних наук. Від 2021 року керує Інститутом національної пам’яті Польщі. Він відомий ініціюванням знесення пам’ятників на честь радянських солдатів. Політик також є боксером-любителем.

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