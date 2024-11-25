Прикордонники виловили з Тиси трьох чоловіків, які намагалися нелегально потрапити в Угорщину

Закарпатські прикордонники врятували трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон через річку Тиса.

Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатті прикордонники врятували двох закарпатців та волинянина, які намагалися нелегально потрапити в Угорщину через річку Тиса. Чоловіки звернулися до посередників, які пообіцяли допомогти перетнути кордон, але після сплати за послугу їх направили через річку, замість обіцяного сухопутного шляху. Про це повідомили в ДПСУ.

Не отримавши жодних плавзасобів або рятувальних жилетів, вони, злегка підкотивши штани, пішли в річку, вірячи, що води будуть по коліно, як їм сказали. Однак потужна течія швидко змела чоловіків, і вони почали дрейфувати в незнайомому напрямку. Єдиним їхнім порятунком стало дерево, яке вони вчасно побачили і змогли вхопитися, зберігши життя.

Залишаючися на відмілині, потерпілі зателефонували рятувальникам, і завдяки скоординованим зусиллям прикордонників, пожежно-рятувальних підрозділів та гірських рятувальників, чоловіків вдалося витягти з води. Після надання першої допомоги, їх доправили в прикордонний підрозділ, де вони отримали гарячий чай і можливість зігрітися та висушити одяг.

За порушення державного кордону проти чоловіків складено адміністративні протоколи. Прикордонники також застерігають від спроб перепливати Тису, наголошуючи на високому рівні води та низькій температурі води, що може призвести до трагічних наслідків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.