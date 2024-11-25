Німеччині зосереджується над збільшенням кількості укриттів для цивільного населення

Підвали, підземні автостоянки і станції метро можуть бути переобладнані в укриття.

У Німеччині працюють над пропозицією збільшити кількість укриттів для цивільного населення. Про це повідомляє Reuters.

Речник німецького МВС зазначив, що підвали, підземні автостоянки і станції метро можуть бути переобладнані в укриття, а спеціальний додаток покаже, де знаходиться найближчий сховище.

Газета Bild вказує, що концепція розробляється у відповідь на погіршення ситуації з міжнародною загрозою. Однак у МВС не згадують про поточну ситуацію.

Організації цивільного захисту в Німеччині закликають до швидшого розширення укриттів, що передбачає будівництво споруд, в яких можна буде розмістити до 5 тисяч осіб за короткий проміжок часу.

Наразі для цілей цивільного захисту зарезервовано 579 громадських укриттів, які можуть вмістити близько 480 тисяч осіб.

Німеччина дедалі більше уваги приділяє обороні на власній території після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

В рамках Оперативного плану «Німеччина», федеральний і земельні уряди, армія, органи безпеки і служби з надзвичайних ситуацій координують свої дії щодо захисту країни в разі конфлікту.

Цей план є конфіденційним. В рамках нього представники армії земель регулярно запрошуються для інформування бізнесу про те, які загальні моменти вони повинні враховувати у своїй підготовці.

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