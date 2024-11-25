Практика судов
  1. В Украине

Оплачивается ли больничный, если работник заболел в ежегодном отпуске

21:44, 25 ноября 2024
Гоструда объясняет, что в случае болезни работника во время отпуска с наличием листка нетрудоспособности, неиспользованные дни должны быть либо продлены, либо перенесены на другой период.
Оплачивается ли больничный, если работник заболел в ежегодном отпуске
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба по вопросам труда объясняет, оплачивается ли листок нетрудоспособности, если работник заболел во время пребывания в ежегодном отпуске.

Согласно статье 78 Кодекса законов о труде Украины дни временной нетрудоспособности работника, удостоверенной в установленном порядке, в ежегодные отпуска не включаются.

Если во время пребывания в ежегодном отпуске работник заболел и имеет документальное подтверждение – листок нетрудоспособности, неиспользованные дни такого отпуска должны быть ему предоставлены либо путем продления отпуска, либо путем перенесения остатка отпуска на другой период, но только в пределах 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставлен такой отпуск.

Решение о продлении или перенесении отпуска принимается с согласия между работником и работодателем.

Работник обязан уведомить работодателя о своем решении продлить или перенести отпуск на желаемый срок и о причинах продления или переноса отпуска. В свою очередь, работодатель должен издать приказ о продлении или переносе отпуска. Основанием такого приказа является листок нетрудоспособности и заявление работника. Отпуск продолжают или переносят на количество календарных дней болезни, приходящиеся на период отпуска.

Согласно абзацу 3 части 2 статьи 15 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» в случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, во время пребывания в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске помощь предоставляется в порядке и размерах, установленных Законом Украины «Об общеобязательном государственное социальное страхование».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск больничные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин дал месяц на обеспечение автоматического обмена данными между Реестром «Оберег», ЕГР и реестром Пенсионного фонда

Данные о работниках и информацию о предприятиях, учреждениях и организациях будут брать и сверять из электронных реестров.

Кабмин разрешил отдельным решением министра обороны увеличивать процент забронированных в представительствах иностранных компаний, предприятиях и судах

Новый порядок бронирования дает министру обороны право увеличивать количество военнообязанных, которых можно забронировать.

Системные нарушители общественного порядка и домашние обидчики не смогут задекларировать найденное или полученное оружие – приказ МВД

В случае установления в заявлении о добровольном декларировании оружия и боеприпасов или материалах, собранных по декларированию, сведений, свидетельствующих о наличии признаков уголовного правонарушения, руководитель органа полиции поручает их рассмотрение руководителю органа досудебного расследования для принятия решения о внесении сведений в ЕРДР.

Из закона об освобождении коррупционеров от перспектив тюрьмы путем сделок со следствием исключили норму о возможности конфисковать у них имущество

Кроме того, что коррупционеров смогут освобождать от наказания с испытанием, у них теперь не будут конфисковывать имущество – вступил в силу закон.

В Украине создадут новый Высший специализированный административный суд, куда судей будут отбирать международные эксперты вместе с ВККС – законопроект Кабмина

В отличие от законопроекта о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, внесенного Андреем Мотовиловцем, законопроект Ольги Стефанишиной не предусматривает сроков для проведения конкурса.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду