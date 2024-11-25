ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировке судей еще в 4 суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:
в Деснянский районный суд города Чернигова – 4 судей;
в Житомирский районный суд Житомирской области – 1 судьи;
в Ленинский районный суд города Николаева – 2 судей;
в Херсонский городской суд Херсонской области – 3 судей.
Рассмотрение вопроса будет происходить 18 декабря 2024 в 10-00 в помещении ВККС (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, который имеет намерение быть откомандированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которой добавить свои документы.
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