ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировке судей еще в 4 суда

ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Деснянский райсуд города Чернигова, Житомирский райсуд Житомирской области, Ленинский райсуд города Николаева и Херсонский городской суд Херсонской области.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Деснянский районный суд города Чернигова – 4 судей;

в Житомирский районный суд Житомирской области – 1 судьи;

в Ленинский районный суд города Николаева – 2 судей;

в Херсонский городской суд Херсонской области – 3 судей.

Рассмотрение вопроса будет происходить 18 декабря 2024 в 10-00 в помещении ВККС (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который имеет намерение быть откомандированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которой добавить свои документы.

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