Вже 2 мільйони українців отримали виплати «Зимової єПідтримки»

Понад 4,4 мільйона українців скористалися програмою «Зимова єПідтримка».

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Програма «Зимова єПідтримка» охопила понад 2 мільйони українців, які отримали кошти на картки Національного кешбеку. Про це повідомила пресслужба «Дії».

Ті, хто подав заявку на допомогу 2–3 грудня, вже можуть використовувати виплати. Гроші надходять як на дорослих, так і на дітей. Подати заявку на отримання допомоги можна до кінця зими, а використати кошти — до кінця 2025 року.

На що можна витратити «зимову тисячу»:

донати на підтримку армії або придбання облігацій;

оплату комунальних послуг, лікарів, освіти, транспорту, мобільного зв’язку, страхування;

придбання українських книг чи ліків у торгових точках, що приєдналися до програми «Національний кешбек».

Загалом понад 4,4 мільйона людей уже скористалися Зимовою єПідтримкою.

Кошти можуть отримати повнолітні громадяни, які перебувають на підконтрольній Україні території. Для цього слід відкрити картку Національного кешбеку через стартовий екран застосунку «Дія» та подати заявку на себе або на дітей.

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