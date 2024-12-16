Уже 2 миллиона украинцев получили выплаты «Зимней еПоддержки»

Более 4,4 миллиона украинцев воспользовались программой «Зимняя еПоддержка».

Фото: getty images

Программа «Зимняя еПоддержка» охватила более 2 миллионов украинцев, которые получили средства на карты Национального кэшбэка. Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Те, кто подал заявку на помощь 2-3 декабря, уже могут использовать выплаты. Деньги поступают как на взрослых, так и на детей. Подать заявку на получение помощи можно до конца зимы, а использовать средства - до конца 2025 года.

На что можно потратить «зимнюю тысячу»:

донаты на поддержку армии или приобретение облигаций;

оплату коммунальных услуг, врачей, образования, транспорта, мобильной связи, страхования;

приобретение украинских книг или лекарств в торговых точках, присоединившихся к программе «Национальный кэшбек».

Всего более 4,4 миллиона человек уже воспользовались Зимней еПоддержкой.

Средства могут получить совершеннолетние граждане, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Для этого следует открыть карту Национального кэшбэка через стартовый экран приложения «Дія» и подать заявку на себя или на детей.

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