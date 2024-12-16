Практика судов
  1. В Украине

Уже 2 миллиона украинцев получили выплаты «Зимней еПоддержки»

15:59, 16 декабря 2024
Более 4,4 миллиона украинцев воспользовались программой «Зимняя еПоддержка».
Уже 2 миллиона украинцев получили выплаты «Зимней еПоддержки»
Фото: getty images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Программа «Зимняя еПоддержка» охватила более 2 миллионов украинцев, которые получили средства на карты Национального кэшбэка. Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Те, кто подал заявку на помощь 2-3 декабря, уже могут использовать выплаты. Деньги поступают как на взрослых, так и на детей. Подать заявку на получение помощи можно до конца зимы, а использовать средства - до конца 2025 года.

На что можно потратить «зимнюю тысячу»:

  • донаты на поддержку армии или приобретение облигаций;
  • оплату коммунальных услуг, врачей, образования, транспорта, мобильной связи, страхования;
  • приобретение украинских книг или лекарств в торговых точках, присоединившихся к программе «Национальный кэшбек».

Всего более 4,4 миллиона человек уже воспользовались Зимней еПоддержкой.

Средства могут получить совершеннолетние граждане, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Для этого следует открыть карту Национального кэшбэка через стартовый экран приложения «Дія» и подать заявку на себя или на детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Дия Зимняя єПідтримка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕС подал в суд на Великобританию за нарушение свободного передвижения по соглашению о Brexit

Европейская комиссия говорит, что у Великобритании «недостатки» в выполнении условий соглашения.

Подача заявлений о предоставлении отсрочки с контактными данными не является уточнением военно-учетных данных – апелляционный суд

Апелляционный админсуд указал, что заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации не касаются вопроса уточнения учетных данных, поэтому их подача не может считаться уточнением военно-учетных данных.

Дмитрий Лубинец требует провести служебное расследование в связи с издевательствами над военнослужащими

После публикации данных об издевательствах над военнослужащими Омбудсмен направил письма Генштабу и ВСП.

Не больше, чем на передовой – Верховная Рада рассмотрит законопроект об ограничении 100 тысячами грн зарплаты членам наблюдательных советов, судьям и депутатам

Судьям, членам Высшего совета правосудия и ВККС, членам правительства и наблюдательных советов, депутатам предлагается платить не больше, чем военнослужащим на передовой.

Невыполнение налоговой требования по уведомлению плательщика о начале и месте проведения документальной внеплановой невыездной проверки является основанием для признания проверки незаконной – Верховный Суд

Неприменение срока в 30 дней между отправкой уведомления и началом проверки по вопросам НДС не освобождает налоговую от обязанности надлежащего информирования плательщика о проведении проверки – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва