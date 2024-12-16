Не больше, чем на передовой – Верховная Рада рассмотрит законопроект об ограничении 100 тысячами грн зарплаты членам наблюдательных советов, судьям и депутатам

Судьям, членам Высшего совета правосудия и ВККС, членам правительства и наблюдательных советов, депутатам предлагается платить не больше, чем военнослужащим на передовой.

Платить не более чем военнослужащим на передовой предлагает группа народных депутатов, которая 13 декабря зарегистрировала законопроект 12316 о внесении изменений в статью 28 Закона «О правовом режиме военного положения» об ограничении размеров заработной платы некоторым категориям лиц в условиях действия военного положения.

Так, предлагается дополнить заключительные положения закона о правовом режиме военного положения нормой, которой установить, что временно, в период действия военного положения, заработная плата, денежное довольствие работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, а также органы местного самоуправления) начисляются в сумме, не превышающей предельного размера выплат военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях (100 тысяч грн в месяц).

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности и оплата ежегодного отпуска.

Ограничение не применяется при начислении заработной платы, денежного довольствия военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, то есть, не применяется к спасателям.

Отдельно указано, что ограничение в 100 тысяч грн применяется также при начислении заработной платы, денежного довольствия народным депутатам Украины, членам Кабинета Министров, работникам Офиса Президента, судьям, судьям Конституционного Суда Украины, прокурорам, членам Высшего совета правосудия, членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членам Счетной палаты, работникам, должностным и должностным лицам Национального банка Украины, а также другим служебным и должностным лицам, работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами, в том числе Государственного бюро расследований и Бюро экономической безопасности Украины (кроме лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта), работникам субъектов ведения хозяйства, 50 и более процентов акций (долей) которого принадлежит государству или другому хозяйственному обществу, 50 и более процентов акций (долей) которого принадлежат государству, членам наблюдательных советов таких субъектов ведения хозяйства.

Отметим, что по данным Министерства финансов Украины, средняя зарплата руководства за октябрь 2024 года составила в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – 330,7 тысячи гривен, Государственной таможенной службе – 276,7 тысячи гривен, Государственной службе финансового мониторинга – 234,7 тысяч грн, Национальном агентстве по предотвращению коррупции – 232 тысяч грн, Пенсионном фонде Украины – 194,8 тысяч грн, Национальной социальной сервисной службе – 144,6 тысяч грн и т.д.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду подали законопроект 12265, предлагающий определить размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия в размере должностного оклада судьи местного суда (то есть около 63 тысяч грн). Напомним, что после внесенных изменений оклад членов ВСП начинается от 236 тысяч грн, не считая дополнительных выплат.

Автор: Наталя Мамченко

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