Набув сили закон про підвищення мінімальної зарплати членам Вищої ради правосуддя до 236 тисяч грн

Мінімальну зарплату в 236 тис. грн на місяць членам Вищої ради правосуддя додатково закріпили у законі про житлові сертифікати.

Підвищення зарплати членам Вищої ради правосуддя-суддям до мінімального рівня у 236 тисяч грн закріпили додатковим законом.

Так, 15 квітня набув чинності закон 3588-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із забороною відчуження об’єктів нерухомого майна, придбаних (у тому числі проінвестованих/профінансованих) з використанням житлового сертифіката на придбання об’єкта житлової нерухомості» (законопроект 10208).

Перед прийняттям у другому читанні до цього законопроекту внесли поправку, якою додатково визначили, що розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5.

Дану поправку додали до законопроекту, незважаючи на зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради, яке вказало, що включення до законопроекту змін до закону «Про Вищу раду правосуддя» не відповідає частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України, оскільки такі законодавчі пропозиції не були предметом розгляду законопроекту парламентом у першому читанні та наукової експертизи.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», з 2024 року членам Вищої ради правосуддя підвищили зарплату. Відповідний закон №3511-IX щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри (законопроект 10140-д) набув сили 30 грудня 2023 року.

Так, до змін мінімально розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя встановлювався у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду. Тобто, мінімально від 157 650 грн. Змінами до цього додали коефіцієнт 1,5. Отже, мінімальна сума, яку може отримати член ВРП – 236 тисяч грн.

Разом із тим, члени ВРП, які є суддями можуть отримувати дещо менше. Тому законодавці вирішили поправити закон і для них.

Нагадаємо, й раніше окремі члени ВРП отримували більше 236 тисяч грн.

Так, голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, як випливає з даних декларації за 2023 рік, за 11,5 місяців роботи у ВРП встиг отримати заробітну плату 4 410 378 грн, тобто, у середньому близько 384 тисяч грн на місяць.

При цьому Григорій Усик задекларував паралельне отримання пенсії 251 160 грн, тобто, у середньому 20 тисяч грн на місяць.

Член ВРП Оксана Кваша, яка була призначена за рішенням з’їзду науковців 16 листопада 2023 року, задекларувала отримання у Вищій раді правосуддя за 1,5 місяці 2023 року 447 870 грн, тобто, у середньому 298,5 грн на місяць.

Член ВРП Алла Котелевець, яка була призначена на посаду до ВРП рішенням з’їзду суддів 11 січня 2023 року, отримала 2 902 553 грн зарплати у Вищій раді правосуддя, тобто, у середньому за 11,5 місяців 252 395 грн на місяць.

У той же час, за півсічня 2023 року за роботу у Харківському апеляційному суді вона отримала 1,145 млн грн доходу, який вказаний декларації у статусі «зарплати».

Також у грудні 2023 року (будучи вже членом ВРП) вона повідомила про суттєві зміни у майновому стані – отримала у Харківському апеляційному суді 623,4 тис. грн, які вказані у статусі «зарплата за основним місцем роботи».

Детальніше про декларації членів ВРП можна прочитати в аналізі «Судово-юридичної газети».

При цьому, значно «розгрузить» членів ВРП створення Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Адже саме дисциплінарні інспектори готуватимуть проекти рішень у межах дисциплінарного провадження стосовно судді, а не безпосередньо члени ВРП.

Тож, виникає питання стосовно того, що стало нагальною підставою для відповідного підвищення винагороди членам ВРП, адже дисциплінарні інспектори візьмуть на себе основне навантаження.

Нагадаємо, що законом про Державний бюджет на 2024 рік видатки Вищої ради правосуддя у 2024 році буде збільшено на 51% порівняно з 2023 роком. Так, цього року на роботу ВРП було передбачено 232,53 млн. грн. У 2024 році ця сума становитиме 352,463 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

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