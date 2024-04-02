Хто і скільки заробив у Вищій раді правосуддя за 2023 рік

На зарплату 16 членів Вищої ради правосуддя у 2023 році витратили більше 40 млн грн.

Кампанія з подання декларацій за 2023 рік офіційно завершилася. «Судово-юридична газета» проаналізувала, яку заробітну плату, отриману у Вищій раді правосуддя, вказали її члени та керівництво секретаріату.

Загалом на зарплату 16 членів ВРП у 2023 році було витрачено більше 40 млн грн (декларація члена ВРП Олени Ковбій відсутня у публічному доступі, тож, дані стосовно її зарплати не оголошені). Також слід враховувати, що частина членів ВРП не відпрацювали повний рік, а також те, що, як раніше писала «Судово-юридична газета», членам ВРП у 2024 році підвищили «мінімальну» зарплату до 236 тисяч грн на місяць. Тож, за 2024 рік загальна цифра має бути більша.

Нагадаємо, за даними «дашборду» Міністерства фінансів, середня зарплата члена Вищої ради правосуддя складає 308,3 тисячі грн на місяць. Керівник держслужби у ВРП отримує у середньому 144,2 тисячі грн, а спеціаліст фахового рівня вчетверо менше – 42,8 тис. грн.

Григорій Усик

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик був призначений до ВРП за рішенням з’їзду суддів від 11 січня 2023 року. Як випливає з даних декларації за 2023 рік, з цього часу, за 11,5 місяців, він встиг отримати у ВРП заробітну плату 4 410 378 грн, тобто, у середньому близько 384 тисяч грн на місяць.

Крім того, за півмісяця роботи у Верховному Суді він отримав 193 480 грн суддівської винагороди.

При цьому Григорій Усик задекларував паралельне отримання пенсії 251 160 грн, тобто, у середньому 20 тисяч грн на місяць.

Слід зауважити, що у Верховному Суді за даними декларації за 2022 рік, Григорій Усик заробив 4 404 710, тобто, у середньому близько 367 тис. грн на місяць.

Дмитро Лук’янов

Заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов, який призначений до ВРП за рішенням з’їзду науковців від 19 серпня 2022 року, отримав у ВРП 2 563 245 грн заробітної плати, тобто, близько 213,6 тисяч на місяць.

Також він вказав у декларації як благодійну допомогу внутрішньо переміщеній особі набуття у січні 2023 року права користування квартирою у місті Рівне дружиною, дочкою та сином. Дружина члена ВРП у 2023 році отримала від Кабінету Міністрів допомогу на проживання у сумі 56 тисяч грн.

Крім того, Дмитро Лук’янов вказав право оренди квартири у Києві 87,7 кв м, вартість якої складає 3,1 млн грн.

15 березня 2024 року він повідомив про суттєві зміни у майновому стані, задекларувавши 450,4 тис. грн отриманої у ВРП зарплати.

Юлія Бокова

Член ВРП Юлія Бокова, призначена з’їздом суддів 11 січня 2023 року, вказала, що у листопаді 2023 року в неї з’явилося право оренди квартири 118,1 кв м у Києві, вартість якої їй невідома. У ВРП за 11,5 місяців вона отримала 2 493 626 грн зарплати, тобто, у середньому близько 217 тис. грн на місяць. Також 60,5 тис. грн вона отримала за півмісяця роботи у Господарському суді Донецької області.

Як випливає з повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, 16 березня 2024 року Юлія Бокова отримала у ВРП 309,6 тис. грн зарплати.

Тетяна Бондаренко

Член ВРП Тетяна Бондаренко, призначена з’їздом суддів 12 січня 2023 року, задекларувала набуття права оренди квартири у Києві, площа та вартість якої вказані як «невідомі».

Окрім автомобіля LEXUS RX200T вартістю 750 тис. грн, придбаного Тетяною Бондаренко у 2021 році, вона вказала набуття у березні 2023 року права користування TOYOTA RAV4 2018 р. в., знов-таки, невідомої вартості як позички. Прикметно, що квартиру членкиня ВРП орендує у Вадима Невзорова, а авто у позичку отримала у Катерини Невзорової, з якою має у спільній частковій власності квартиру у Миколаєві 103,6 кв м.

У Миколаївському апеляційному суді за півмісяці роботи у січні 2023 року отримала 297,2 тис. грн.

Одночасно отримала пенсію. Загалом задекларувала отримання 859 521 грн пенсії за 2023 рік.

У Вищій раді правосуддя за 11,5 місяців роботи отримала 2 509 884 грн зарплати, тобто, близько 218 тис. грн на місяць.

Також вказала отримання від Миколаївського апеляційного суду «інших доходів, крім сум грошового забезпечення» у сумі 624 294 грн.

Сергій Бурлаков

Член ВРП Сергій Бурлаков, призначений з’їздом суддів 12 січня 2023 року, задекларував 3 611 838 зарплати у Вищій раді правосуддя. Тобто, у середньому за 11,5 місяців 2023 року отримав у ВРП 314 тис. грн на місяць.

Також отримав 129,8 тис. грн суддівської винагороди як суддя Верховного Суду.

У січні 2024 року задекларував суттєві зміни у майновому стані – отримав 385 тис. грн зарплати у ВРП.

Олег Кандзюба

Член ВРП Олег Кандзюба, який був призначений рішенням конференції прокурорів 28 лютого 2023 року, задекларував 152 326 грн зарплати в Офісі Генпрокурора. Його дружина за основним місцем роботи в Офісі Генпрокурора отримала 1 428 114 грн зарплати за 2023 рік.

За основним місцем роботи у Вищій раді правосуддя Олег Кандзюба заробив 2 143 621, тобто, за 10 місяців у 2023 року у середньому 214,3 тис. грн на місяць.

Оксана Кваша

Член ВРП Оксана Кваша, яка була призначена за рішенням з’їзду науковців 16 листопада 2023 року, задекларувала отримання у Вищій раді правосуддя за 1,5 місяці 2023 року 447 870 грн, тобто, у середньому 298,5 грн на місяць.

На попередньому місці роботи в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України отримала 595,6 тис. грн., а також за сумісництвом там же 18,4 тис. грн, у Одеській юридичній академії – 106,2 тис. грн, у Львівському державному університеті внутрішніх справ – 6492 грн, у «Юрнаукацентр» - ще 69 тис. грн, у Волинському національному університеті ім. Лесі України – 15,5 тис. грн тощо.

Олена Ковбій

Декларація члена ВРП Олена Ковбій відсутня у Реєстрі декларацій (вочевидь, через те, що вона мала статус військовослужбовця). Разом із тим, в інтерв’ю, розміщеному на сайті ВРП, вона стверджує, що звільнилася з армії у липні 2023 року.

Алла Котелевець

Член ВРП Алла Котелевець, яка була призначена на посаду до ВРП рішенням з’їзду суддів 11 січня 2023 року, отримала 2 902 553 грн зарплати у Вищій раді правосуддя, тобто, у середньому за 11,5 місяців 252 395 грн на місяць.

У той же час, за півсічня 2023 року за роботу у Харківському апеляційному суді вона отримала 1,145 млн грн доходу, який вказаний декларації у статусі «зарплати».

Також у грудні 2023 року (будучи вже членом ВРП) вона повідомила про суттєві зміни у майновому стані – отримала у Харківському апеляційному суді 623,4 тис. грн, які вказані у статусі «зарплата за основним місцем роботи».

Роман Маселко

Член ВРП Роман Маселко, який був призначений до ВРП Верховною Радою у серпні 2022 року, за 2023 рік отримав у Вищій раді правосуддя 2 535 435 грн зарплати. Тобто, у середньому 211 тис. грн на місяць.

У декларації за 2023 рік вказав наявність у дружини права оренди квартири 57 кв м у Франції. Також дружина отримала 2252 грн соціальних виплат.

У січні 2024 року Роман Маселко задекларував суттєві зміни у майновому стані – отримав у ВРП 452 тис. грн зарплати.

Олексій Мельник

Член ВРП Олексій Мельник, який був призначений рішенням конференції прокурорів 28 лютого 2023 року, задекларував 191 386 грн зарплати за 2 місяці, отриманої від Офісу Генпрокурора.

За основним місцем роботи у Вищій раді правосуддя Олексій Мельник за 2023 рік заробив 2 180 080 грн, тобто, у середньому 218 тис. грн на місяць.

Микола Мороз

Член ВРП Микола Мороз, призначений до Вищої ради правосуддя Верховною Радою у серпні 2022 року, за 2023 рік отримав у ВРП 2 606 900 грн зарплати, тобто, у середньому 217 241 грн на місяць.

28 березня 2024 року задекларував суттєві зміни у майновому стані – отримав у ВРП 455,5 тис. грн зарплати.

Інна Плахтій

Член ВРП Інна Плахтій, яка була призначена до ВРП рішенням з’їзду суддів у березні 2021 року, вказала у декларації за 2023 рік, що отримала у Вищій раді правосуддя 2 567 403 грн. Тобто, у середньому близько 214 тисяч грн на місяць.

Також задекларував право оренди квартири у Києві з січня 2023 року, вартість якої невідома.

У січні 2023 року здійснила правочин – дарування у сумі 1,5 млн грн.

У березні 2024 року здійснила сплату внеску згідно договору (діяльність у будівництві житлового фонду) у сумі 1,45 млн грн.

Ольга Попікова

Член ВРП Ольга Попікова, яку було призначено за рішенням з’їзду суддів у січні 2023 року, вказала, що з 30 грудня 2022 року має право фактичного проживання та зареєстрована у квартирі 168,3 кв м у Києві вартістю 5,55 млн грн.

У Вищій раді правосуддя за 11,5 місяців роботи отримала 2 483 629 грн, тобто, у середньому 216 тис. грн. Також отримала 147 тис. грн за півмісяці роботи у Північному апеляційному господарському суді.

У березні 2024 року задекларувала суттєві зміни у майновому стані – отримала у ВРП 436,3 тис. грн зарплати.

Віталій Саліхов

Член ВРП Віталій Саліхов, який був призначений до складу ВРП у березні 2021 року рішенням з’їзду суддів, за 2023 рік вказав 3 106 946 грн зарплати у ВРП. Тобто, у середньому 259 тис. грн зарплати на місяць.

Також за 2023 рік отримав 914 172 грн пенсії.

Олександр Сасевич

Член ВРП Олександр Сасевич, який був призначений рішенням з’їзду суддів 11 січня 2023 року, з січня 2023 року має право оренди квартири у Києві, вартість якої не вказана.

За півмісяці роботи у Львівському окружному адміністративному суді отримав 155,9 тис. грн суддівської винагороди.

У Вищій раді правосуддя за 2023 рік отримав 2 456 174 грн, тобто у середньому 213,5 тис. грн на місяць.

Також за 2023 рік отримав 231,8 тис. грн пенсії.

У березні 2024 року задекларував суттєві зміни у майновому стані – отримав 323,7 тис. грн зарплати у Вищій раді правосуддя.

Станіслав Кравченко

Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою, тож, зарплату у ВРП не отримує. У Верховному Суді за 2023 рік отримав 5,18 млн грн суддівської винагороди.

Секретаріат

Керівник секретаріату ВРП Михайло Шумило, який у лютому 2023 року звільнився з Верховного Суду і перейшов на роботу до Вищої ради правосуддя, отримав за 2023 рік 1 231 531 грн зарплати у ВРП, тобто, у середньому 123 тис. грн на місяць.

Від Офісу Ради Європи отримав 82 тис. грн гонорару.

Готівкою зберігає 150 тисяч доларів США та 300 тис. грн , а також 464,8 тис. грн, 3987 доларів та 1244 євро на банківських рахунках. Крім того, отримав дохід від надання майна в оренду у сумах 144 тис. грн, 132 тис. грн та 84 тис. грн відповідно (має у власності 4 квартири у столиці).

У грудні 2023 року задекларував суттєві зміни у майновому стані – отримав 175,3 тис. грн зарплати у ВРП.

Заступник керівника секретаріату – начальник відділу з питань запобігання і виявлення корупції секретаріату Вищої ради правосуддя Олександр Серьогін отримав за 2023 рік 1 734 468, тобто, у середньому 144,5 тис. грн на місяць.

Також у розділі «грошові активи» вказав 100 мільйонів грн як кошти, не сплачені третіми особами, строк сплати яких настав згідно умов правочину (відступлене право вимоги третьої особи за договором позики).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.