У керівника – 210 тисяч, у спеціаліста – 38 тисяч грн: в органах судової влади спостерігається значна різниця у зарплатах

Між зарплатою спеціаліста і керівника держслужби у Вищій раді правосуддя, Верховному Суді та ВАКС спостерігається розрив у 4-5 разів.

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Середня зарплата керівництва держслужби у Вищому антикорупційному суді складає 210,7 тисяч грн. При цьому спеціаліст фахового рівня отримує у середньому 38,1 тисячу грн. Відповідні дані випливають з дашборду оплати праці в органах влади, який опублікувало Міністерство фінансів.

Аналогічно у Вищій раді правосуддя (ВРП) керівник держслужби отримує у середньому 144,2 тисячі грн, а спеціаліст фахового рівня вчетверо менше – 42,8 тис. грн.

Слід зауважити, що, до прикладу, керівництво Національної служби здоров’я отримує середню зарплату 63,6 тисяч грн, Мінцифри – 75,8 тис. грн, Мінюсту – 92,4 тис. грн.

У Верховному Суді – 145 тисяч грн у керівництва проти 34,4 тис. у спеціаліста.

У Державній судовій адміністрації – 119,3 тис. грн отримує керівник держслужби та 35,2 тис. грн у середньому – спеціаліст фахового рівня.

Подібний розрив спостерігається і у Конституційному Суді – 150,1 тис. грн проти 34 тис. грн.

Що стосується безпосередньо членів вказаних органів, то середня зарплата члена Вищої ради правосуддя, за даними Мінфіну, 308,3 тисячі грн при окладі в 258,8 тисяч грн.

У Вищому антикорупційному суді середня суддівська винагорода, як випливає з дашборду, складає 190,5 тисяч грн, у Верховному Суді – 279 тисяч грн.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», членам ВРП у 2024 році підвищили «мінімальну» зарплату до 236 тисяч грн.

Також ми писали, що керівник секретаріату Вищої ради правосуддя Михайло Шумило задекларував 175,3 тисяч грн зарплати, отриманої від ВРП у грудні 2023 року.

Автор: Наталя Мамченко

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