Президент підписав закон про житлові сертифікати, яким мінімальна зарплата членам Вищої ради правосуддя-суддям підвищується до 236 тисяч грн

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя вже встановили від 236 тисяч грн, але тепер її додатково закріпили для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

Підвищення зарплати членам Вищої ради правосуддя-суддям до мінімального рівня у 236 тисяч грн закріпили додатковим законом.

Так, 14 березня Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із забороною відчуження об’єктів нерухомого майна, придбаних (у тому числі проінвестованих/профінансованих) з використанням житлового сертифіката на придбання об’єкта житлової нерухомості» (законопроект 10208).

Перед прийняттям у другому читанні до цього законопроекту внесли поправку, якою додатково визначили, що розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5.

Дану поправку додали до законопроекту, незважаючи на зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради, яке вказало, що включення до законопроекту змін до закону «Про Вищу раду правосуддя» не відповідає частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України, оскільки такі законодавчі пропозиції не були предметом розгляду законопроекту парламентом у першому читанні та наукової експертизи.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», з 2024 року членам Вищої ради правосуддя підвищили зарплату. Відповідний закон №3511-IX щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри (законопроект 10140-д) набув сили 30 грудня 2023 року.

Так, до змін мінімально розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя встановлювався у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду. Тобто, мінімально від 157 650 грн. Змінами до цього додали коефіцієнт 1,5. Отже, мінімальна сума, яку може отримати член ВРП – 236 тисяч грн.

Разом із тим, члени ВРП, які є суддями можуть отримувати дещо менше, що, власне, їх занепокоїло. Тому законодавці вирішили поправити закон і для них.

Нагадаємо, й раніше окремі члени ВРП отримували більше 236 тисяч грн.

Наприклад, членкиня ВРП Оксана Кваша через менш, ніж місяць роботи у ВРП, вже задекларувала 302 286 грн зарплати, отриманої у Вищій раді правосуддя.

Голова ВРП Григорій Усик 15 серпня 2023 року подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані – отримав у ВРП зарплату у сумі 683 230 грн. Член ВРП Інна Плахтій повідомила про отримання 27 серпня 2023 року нею 457 363 грн зарплати у ВРП, Ольга Попікова 15 червня 2023 року отримала 378 532 грн зарплати у ВРП. Алла Котелевець у липні 2023 року задекларувала суттєві зміни у майновому стані – отримання 440,2 тисяч грн від Вищої ради правосуддя.

Детальніше про декларації членів ВРП можна прочитати в аналізі «Судово-юридичної газети» (частина 1, частина 2).

При цьому, значно «розгрузить» членів ВРП створення Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Адже саме дисциплінарні інспектори готуватимуть проекти рішень у межах дисциплінарного провадження стосовно судді, а не безпосередньо члени ВРП.

Тож, виникає питання стосовно того, що стало нагальною підставою для відповідного підвищення винагороди членам ВРП, адже дисциплінарні інспектори візьмуть на себе основне навантаження.

Нагадаємо, що законом про Державний бюджет на 2024 рік видатки Вищої ради правосуддя у 2024 році буде збільшено на 51% порівняно з 2023 роком. Так, цього року на роботу ВРП було передбачено 232,53 млн. грн. У 2024 році ця сума становитиме 352,463 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

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