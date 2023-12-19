Що показали декларації членів оновленої Вищої ради правосуддя, - частина друга

Члени родин деяких членів ВРП отримали допомогу за програмою єПідтримка, а також допомогу як ВПО.

Як відомо, наразі декларації посадовців віднедавна відкриті для публіки. У тому числі, у відкритому доступі – декларації членів Вищої ради правосуддя, з якими раніше могла ознайомитися лише Етична рада, що за переважної ролі міжнародних експертів перевіряла доброчесність кандидатів до ВРП.

«Судово-юридична газета» 18 грудня публікувала першу частину аналізу декларацій членів Вищої ради правосуддя. Наразі ми публікуємо другу частину.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким підвищила винагороду членам ВРП (законопроект 10140-д). Тепер посадовий оклад членів ВРП з 1 січня 2024 року повинен становити мінімально 236 475 грн. Хоча і зараз окремі члени Вищої ради правосуддя мають право на більшу винагороду.

Алла Котелевець

Член ВРП Алла Котелевець подавала щорічну декларацію за 2022 рік як суддя Харківського апеляційного суду у лютому 2023 року. Членами родини зазначила чоловіка та свекра.

Має у власності квартиру 40 кв. м у Харкові, а також у спільній власності з чоловіком – квартиру 60 кв. м теж у Харкові. Крім того, чоловік судді та свекор мають у спільній власності житловий будинок 112 кв. м у Харківській області.

Член ВРП має право користування двома автомобілями, які належать чоловіку – Mitsubishi Outlander 2008 р. в. та ВАЗ 2002 р. в.

За 2022 рік у суді Алла Котелевець отримала 3 141 913 суддівської винагороди, тобто, якщо рахувати за кожен місяць, то біля 262 тисяч грн щомісячно.

Чоловік отримав 106 467 грн пенсії. Також свекор судді отримує субсидію.

Алла Котелевець вказала, що зберігає 4,3 млн грн готівкою.

У липні 2023 року задекларувала суттєві зміни у майновому стані – отримання 440,2 тисяч грн від Вищої ради правосуддя.

У серпні – ще 138,4 тисяч грн у ВРП.

А у січні 2023 року Алла Котелевець отримала у Харківському апеляційному суді 521,6 тисяч грн.

Роман Маселко

Член ВРП Роман Маселко подав щорічну декларацію за 2022 рік у квітні 2023 року як член Вищої ради правосуддя.

У цій декларації вказав, що його дружина має тимчасовий захист у Франції. Відповідно вона також задекларувала право оренди квартири 57 кв м у Франції, набуте 7 жовтня 2022 року.

Роман Маселко має у власності земельну ділянку 1200 кв м у селі Вишгородського району Київської області. У спільній сумісній власності – квартиру у місті Жидачів.

Дружина має спільно з родичами квартиру у Харкові, а також у спільній власності з Романом Маселко квартиру у Києві 57,9 кв м і нежитлове приміщення, набуті в 2021 році.

Член ВРП задекларував отриманий в 2022 році гонорар 33,7 тис. грн, а також дохід від зайняття підприємництвом 620 тисяч грн.

Також з часу вступу на посаду Роман Маселко отримав за 2022 рік 1 066 618 грн. Нагадаємо, що його обрано постановою Верховної Ради від 15 серпня 2022 року. Тож, якщо рахувати, що член ВРП отримав зарплату у Раді правосуддя фактично за 4,5 місяці, то виходить сума 237 026 грн щомісяця.

Крім того, він отримав благодійну допомогу від ГО «Фундація Деюре» у сумі 26 тисяч грн.

Дружина отримала гонорар у ТОВ «АЛЬЯНС Україна» в сумі 247,8 тис. грн, а також соціальні виплати 2288 грн.

Олексій Мельник

Член ВРП Олексій Мельник задекларував отримання у липні 2023 року зарплати у ВРП у сумі 384 742 грн.

Подав декларацію за 2022 рік у жовтні 2023 року (був керівником Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора).

Задекларував разом з родичами право користування житловим будинком 104,7 кв м у селі Тарасівка Київської області. Його вартість оцінив у 249 975 грн. Також має право користування земельною ділянкою там же у 2500 квадратів і у 127 кв м.

Власником житлового будинку і присадибних ділянок вказана родичка дружини Мартинцова Жанна Антонівна.

Крім того, у родини є три автомобіля - Chevrolet Aveo Ii Se, Peugeot 206 Та Peugeot 4007. У власності члена ВРП – лише перший.

В Офісі Генпрокурора Олексій Мельник в 2022 році отримав загалом 1 409 166 грн. Також отримав 11 582 грн грошової компенсації від Первинної профспілки працівників Офісу Генпрокурора.

Дружина отримала зарплату за основним місцем роботи (Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації) 317 тис. грн.

Також дружина керівника (на той час) Спеціалізованої антикорупційної прокуратури отримала 16 тис. грн. виплати за програмою єПідтримка.

Нагадаємо, що інший член ВРП Оксана Кваша до обрання на посаду отримувала благодійну допомогу від Міністерства соціальної політики – 10 тисяч грн, від Всесвітньої продовольчої програми ООН – 6660 грн.

Незважаючи на потребу у коштах єПідтримки дружина Олексія Мельника змогла одноосібно позичити третій особі майже мільйон – 992 250 грн, і додатково ще 270 тис. грн спільно з чоловіком.

Судячи з даних декларації, у червні 2023 року третя особа повернула борг у сумі 1 262 250 грн.

Родина зберігає готівкою 29 тисяч доларів США.

Микола Мороз

Член ВРП Микола Мороз подав декларацію за 2022 рік у грудні 2023 року.

Родина має дві квартири у Харкові 65 кв м і 54,4 кв м.

Також член ВРП має земельну ділянку 44 622 квадратів у селі Первомайське Кіровоградської області, набуту, як вказано, у 2004 році за 146 тис. грн. Там же має землю у 44 664 кв м й дружина члена ВРП.

Також родина орендує квартиру у Києві 81,4 кв м.

У родини два авто MERCEDES-BENZ ML 250 CDI 2012 р. в. та SKODA FABIA CLASSIC 1.2 2006 р. в.

У НЮУ імені Ярослава Мудрого член ВРП в 2022 році заробив 211 тисяч грн. Нагадаємо, що його обрано до Ради правосуддя постановою парламенту 15 серпня 2022 року.

Дружина, яка теж працює у НЮУ, отримала 436 664 грн.

Син вчиться у тому ж вузі, де працювали батьки, та отримує стипендію.

Крім того, Микола Мороз за 4,5 місяці роботи у ВРП отримав 817 960 грн, тобто, приблизно 181 768 грн щомісяця.

Дружина члена ВРП задекларувала 12 тисяч грн допомоги на проживання внутрішньо переміщеній особі.

При цьому родина має 20 500 доларів США готівкою.

У липні 2023 року Микола Мороз задекларував отримання 184 тис. грн від ВРП, у червні – 214, 9 тис. грн.

Інна Плахтій

Член ВРП Інна Плахтій подала декларацію за 2022 рік у грудні 2023 року. Майже одночасно, 16 грудня, подала декларацію і за 2021 рік. Членів сім’ї не вказала.

Має право користування квартирою у Луцьку, а також орендує квартиру 53 кв м у Києві. Має авто Suzuki Vitara 2005 р. в.

Задекларувала отриману в ВРП зарплату в 2 642 499 грн, тобто, близько 220 тисяч грн на місяць. Зберігає готівкою 1,8 млн грн.

Крім того, повідомила про отримання 27 серпня 2023 року нею 457 363 грн зарплати у ВРП, у грудні 2022 року – 247 721 грн, у березні 2022 року – 236 798 грн від ВРП.

Наприкінці січня 2023 року задекларувала дарування 1 500 000 грн, але інформацію про обдаровану особу не вказала.

Ольга Попікова

Член ВРП Ольга Попікова подала декларацію за 2022 рік у листопаді 2023 року.

Вказала право власності на квартиру у Києві 83,4 кв м, набуте у 2019 році, а також право користування квартирою 168 кв м у Києві, власником якої є її родич.

Транспортні засоби не вказано.

За 2022 рік задекларувала 2,51 млн грн суддівської винагороди як суддя Північного апеляційного господарського суду, тобто близько 209 тисяч грн на місяць.

Зберігає готівкою 82,8 тисяч доларів, а також 248 тис. грн.

15 червня 2023 року отримала 378 532 грн зарплати у ВРП. У червні 2022 року отримала 338 674 від Північного АГС.

Віталій Саліхов

Член ВРП Віталій Саліхов станом на 18 грудня 2023 року за даними Реєстру декларацій подавав лише декларацію за 2020 рік та низку повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

Так, у червні 2023 року він отримав від ВРП 349 тис. грн. У вересні 2023 року – 172,2 тис. грн. У лютому, березні, квітні 2023 року – близько 140 тисяч грн. У січні 2023 року – 343 963 грн.

Станом на 2020 рік мав квартиру у Сімферополі 70,7 кв м, дружина спільно із сином мала квартиру у Феодосії, а також житловий будинок у Боярці 59,6 кв і земельну ділянку там же 196 кв м.

Крім того, родина користувалася службовою квартирою судді Київського апеляційного суду у Києві.

Родина мала авто Mazda CX-5 2012 р. в., а у сина був автомобіль Suzuki Jimny HT 2012 р. в.

Віталій Саліхов за 2020 рік отримав суддівської винагороди 2 181 256, тобто, близько 181 тис. грн на місяць. Також він отримував пенсію – загалом за 2020 рік 151 968, тобто, 12,6 тис. грн на місяць.

Суддя разом з дружиною зберігав 70 тисяч доларів США, 120 тисяч грн та 23 тис. євро.

Олександр Сасевич

Член ВРП Олександр Сасевич подав декларацію за 2022 рік ще у березні 2023 року.

Вказав право власності на квартиру у місті Броди 47,5 кв м, а також земельну ділянку 2500 кв м у Кутрові Волинської області, набуту в 2010 році.

Дружина судді має частку в 50% у житловому будинку 216 кв м у Бродах, а також право користування ділянкою, на якій розміщено будинок. Також у дружини є два паркомісця.

Олександр Сасевич має право користування квартирою 92,9 кв у Львові, яка належить його родині.

У родини, як вказано у декларації, два авто – Volkswagen Passat 2.0 2013 р. в. та SUZUKI NEW SX4 2021 р. в.

За 2022 рік Олександр Сасевич отримав у Львівському окружному адмінсуді 1 394 422 грн винагороди, тобто, приблизно 116 тис. грн щомісяця. Крім того, отримав 1033 грн гонорару у Національній школі суддів. Також задекларував пенсію в 212,2 тис. грн.

Член ВРП також задекларував готівкою 41 тисячу доларів, 4000 євро і 17 тис. грн. Дружина вказала готівкою 18 тисяч доларів.

У серпні 2023 року він отримав у ВРП 194 147 грн зарплати, яку вказав як суттєві зміни у майновому стані.

Автор: Наталя Мамченко

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