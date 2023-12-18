Готівка, квартири, авто та отримана благодійна допомога, – що показали у деклараціях члени Вищої ради правосуддя, які пройшли перевірку на доброчесність

Нова членкиня ВРП Оксана Кваша, обрана на з’їзді науковців місяць тому, вже задекларувала 302 286 грн зарплати, отриманої у Вищій раді правосуддя.

Як відомо, склад Вищої ради правосуддя у 2022-2023 роках фактично сформували за новими правилами. Так, усі кандидати пройшли перевірку Етичною радою за участі визнаних міжнародних експертів-іноземців. Перевірялася, насамперед, доброчесність майбутніх членів ВРП.

Втім, на момент перевірки декларації кандидатів через вимоги закону були закриті для громадськості. Лише нещодавно НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій.

«Судово-юридична газета» проаналізувала декларації членів Вищої ради правосуддя, які вони до цього не демонстрували широкій публіці (перша частина). Другу частину аналізу ми опублікуємо незабаром.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким підвищили винагороду членам ВРП (законопроект 10140-д). Тепер посадовий оклад членів ВРП з 1 січня 2024 року повинен становити мінімально 236 475 грн.

Григорій Усик

Отже, голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик останню щорічну декларацію подавав лише за 2021 рік, тобто, до призначення членом ВРП.

Серед членів сім’ї у декларації вказано лише дружину.

Голова ВРП має квартиру у Києві 89,2 кв, земельні ділянки 1200 кв м та 240 кв м у Гнідині Київської області, а також житловий будинок 220,9 кв м в тому ж селі, набутий в 2019 році. У дружини також є власна квартира у Києві. У родини два авто – TOYOTA RAV4 2020 р. в. вартістю 793 тисячі грн у Григорія Усика та SUZUKI SX4 2018 р. в. вартістю 300 тисяч грн у дружини.

За 2021 рік Григорій Усик заробив на посаді судді Верховного Суду загалом 4 455 431 грн, тобто, якщо умовно рахувати на кожен місяць – 371 285 грн. Дружина отримала у відділі культури Дарницької РДА 207 тис. грн, тобто, близько 17 тисяч грн на місяць.

Станом на 2021 рік майбутній голова ВРП зберігав на банківських рахунках 1,132 мільйона грн, а також 475,4 тисяч грн, 97,2 тис. грн, 67,7 тисяч грн, 200 тисяч грн. Суми у межах 80 тисяч грн були на рахунках і у дружини.

До того ж, Григорій Усик зберігав готівкою 4 мільйона грн і 30 тисяч євро, а його дружина – 80 тисяч доларів США і 295 тисяч грн.

Нагадаємо, за даними, які надала ВРП «Судово-юридичній газеті» в серпні 2023 року, розмір посадового окладу голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика дорівнює сумі його суддівської винагороди – 354 713 гривень. За період з січня по липень 2023 року розмір окладу не змінювався.

15 серпня 2023 року він подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані – отримав у ВРП зарплату у сумі 683 230 грн. 31 жовтня 2023 – отримав у ВРП зарплату 220 552 грн, 28 липня 2023 – 231 732 тощо.

Дмитро Лук’янов

Заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов останню декларацію подавав як кандидат до ВРП за 2020 рік.

Мав в оренді кімнату у Харкові, отриману від НЮУ імені Ярослава Мудрого, право безоплатного користування квартирою у Харкові. У власності дружини були нежитлові будівлі 1576 кв м у Маріуполі. Родина вказала у власності два авто – Volkswagen Passat B6 2007 р. в. та Dacia Logan 2009 р. в.

Дмитро Лук’янов задекларував зарплату у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за 2020 рік у сумі 429 997, тобто, близько 36 тис. грн на місяць, довічну виплату за звання члена-кореспондента НАПрН України 36 720 грн та зарплату за сумісництвом. Готівкою майбутній член ВРП зберігав на той час 27 500 доларів США.

Оксана Кваша

Нова членкиня Вищої ради правосуддя Оксана Кваша, обрана на з’їзді науковців місяць тому, 16 листопада, вже задекларувала суттєві зміни у майновому стані.

Так, менш, ніж за місяць роботи, 12 грудня 2023 року вона отримала 302 286 грн зарплати у Вищій раді правосуддя.

У декларації за 2022 рік, яку мала подати як кандидат до ВРП, вказала у спільній власності квартиру у Києві 92,5 кв м, а також земельну ділянку 2481 кв м у селі Стайки Київської області, недобудований житловий будинок 294,8 квадратів у тому ж селі. Крім того, родина має Mitsubishi Outlender 3.0 2008 р. в., вартість якого теж декларант не вказала.

Має наручний годинник Omega (вартість не вказана), а також комплект ювелірних виробів, що складається із золотої обручки, сережок, кулону та браслету, що оздоблені дорогоцінним камінням.

У Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України Оксана Кваша у 2022 році заробила 548 315 грн, тобто, близько 45 692 грн на місяць, а також близько 104 тисяч грн за роботу за сумісництвом і різні суми гонорарів.

Її чоловік Сергій Кваша заробив за основним місцем роботи у державному підприємстві «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон» за весь 2022 рік всього 12 тисяч грн.

Крім того, Оксана Кваша отримувала благодійну допомогу від Міністерства соціальної політики – 10 тисяч грн, від Всесвітньої продовольчої програми ООН – 6660 грн.

При цьому родина має готівкою 10 тисяч доларів США (у самої Оксани Кваші) та 9 тисяч доларів США (чоловік), а також 3500 доларів (син).

Олена Ковбій

Декларація члена Вищої ради правосуддя – судді Херсонського окружного адміністративного суду Олени Ковбій у Реєстрі декларацій відсутня, як і її попередні декларації як судді. На момент обрання на посаду члена ВРП Олена Ковбій займала посаду виконуючого обов’язки помічника командира батальйону ТрО ЗСУ з правової роботи. Однак останнім часом вона бере участь у всіх засіданнях ВРП.

Юлія Бокова

Член ВРП Юлія Бокова подавала декларацію за 2021 рік як суддя Господарського суду Донецької області. Також 29 червня 2023 вона подавала повідомлення про суттєві зміни у майновому стані – отримання зарплати у ВРП у сумі 371 535 грн.

У декларації вказувала житловий будинок у Донецьку, набутий у 2005 році, а також право користування службовим житлом в Харкові. Має авто Volkswagen Passat 2008 р. в. Також вказала на зберігання готівкою 7 тисяч доларів і тисячі євро на рахунку в банку.

Тетяна Бондаренко

Член ВРП Тетяна Бондаренко подавала декларацію як суддя Миколаївського апеляційного суду в 2021 році.

Також подавала повідомлення про суттєві зміни у майновому стані:

07.07.2023 – вихідну допомогу судді 624 294 грн, а також компенсацію за невикористану відпустку 178 266 грн.

У червні 2023 року отримала зарплату у Вищій раді правосуддя у сумі 310,7 тис. грн, а у липні 2023 року – 195 425 грн.

Має земельну ділянку в Очакові 1000 кв м, право користування житловим будинком 116 кв м у Миколаєві, частку у праві власності на квартиру у Миколаєві.

2021 року придбала LEXUS RX200T 2015 р. в. за 750 тисяч грн.

У суді за декларований рік отримала 2 530 350, тобто, близько 210 тисяч грн на місяць. Паралельно отримувала і пенсію, всього – на 218 тисяч грн, тобто додатково близько 18 тисяч грн пенсії на місяць.

Зберігала у сейфі 40 тисяч доларів США та 500 тисяч грн, на рахунках 64 тис. грн та 2400 доларів США.

Сергій Бурлаков

Член ВРП Сергій Бурлаков ще у квітні 2023 року подав декларацію за 2022 рік. Має у складі родини дружину, дочку та сина. Вказав право користування квартирою дружини у Харкові, яке має разом з дітьми, а також спільну часткову власність на квартиру у Луганську, право на що набув у 1994 році. Дружина також має земельні ділянки у селі Глодоси Кіровоградської області.

Також вказав право користування квартирою у Києві 132,2 кв м (в оренді) та спільну сумісну з дружиною власність на квартиру у Києві 188,8 кв м, набуту в 2021 році.

Має антикварну книгу «Батьки і діти судової реформи», видавництво Ситіна, 1914 рік. Автор А. Ф. Коні. За 2022 рік вказав зарплату у Верховному Суді в загальній сумі 3 587 926, тобто, близько 298 993 в місяць. Має на рахунку у банку 60 та 44 тисячі грн та разом з дружиною зберігав готівкою 7500 доларів США.

Олег Кандзюба

Член ВРП Олег Кандзюба подавав декларацію за 2021 рік як заступник начальника відділу в Офісі Генерального прокурора.

Також 14.07.2023 подавав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані – отримання у ВРП винагороди у сумі 381 478 грн та 12.12.2022 – про отриману у ОГП зарплату в сумі 148 012 грн.

В декларації за 2021 рік вказав квартиру у Борисполі, право користування квартирою у Чайках Київської області, яка належить дружині, земельну ділянку 1500 кв м дружини у Рожнах Київської області, а також право користування квартирою у Києві. Має авто КІA Sportage 2017, придбане за 546 тисяч грн.

За той рік задекларував зарплати в Офісі Генпрокурора на загальну суму 1 млн грн, тобто, близько 83 745 на місяць. Дружина згідно декларації також працювала в Офісі Генпрокурора. Родина вказала, що зберігає готівкою 24 тисяч доларів США, 12000 євро і ще 2000 доларів США.

Автор: Наталя Мамченко

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