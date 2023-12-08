Депутати підвищать «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн

Для тих членів Вищої ради правосуддя, які наразі вже отримують винагороду у 354 тисячі грн, нічого не зміниться, але для інших народні обранці готують гарні новини.

Верховна Рада готується підвищити зарплати членам Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Відповідний законопроект щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри 10140-д Верховна Рада планує розглянути, як повідомляють народні обранці, вже на днях. Авторами проекту виступає зокрема голова Комітету Денис Маслов, народні депутати Анатолій Гунько, Павло Павліш та інші.

Нагадаємо, що наразі відповідно до ч. 2 статті 21 Закону «Про Вищу раду правосуддя» розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.

Розмір винагороди члена ВРП, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду.

Зокрема, за даними, які надала ВРП «Судово-юридичній газеті» в серпні 2023 року, розмір посадового окладу Голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика дорівнює сумі його суддівської винагороди – 354 713 гривень. За період з січня по липень 2023 року розмір окладу не змінювався.

Втім, в інших членів ВРП, наприклад, обраних від науковців, оклад наразі менший.

Тож, народні депутати вирішили виправити цю ситуацію.

Так, законопроектом 10140-д, який готується до ухвалення в цілому, ч. 2 статті 21 закону про ВРП пропонується викласти в такій редакції:

Розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5.

Розмір винагороди члена ВРП, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду.

Нагадаємо, що базовий розмір посадового окладу судді Верховного Суду становить 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Отже, посадовий оклад членів ВРП з 1 січня 2024 року у разі прийняття закону буде становити не менше 236 475 грн (75 * 2102 грн * 1,5). А у тих суддів, які отримували більшу винагороду, зокрема, як Григорій Усик, винагорода менше не стане.

При цьому, значно «розгрузить» членів ВРП створення Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Адже саме дисциплінарні інспектори готуватимуть проекти ухвал і рішень дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя у межах дисциплінарного провадження стосовно судді, а також проекти висновків та рішень ВРП за скаргами на рішення у дисциплінарних справах стосовно суддів.

Тож, виникає питання стосовно того, що стало нагальною підставою для відповідного підвищення винагороди членам ВРП, адже дисциплінарні інспектори візьмуть на себе основне навантаження.

Аналогічно, не менше 236 тисяч грн будуть отримувати члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Так, законопроектом ч. 7 ст. 102 Закону «Про судоустрій і статус суддів» викладається у такі редакції:

Розмір винагороди члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5.

Розмір винагороди члена ВККС, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5.

Нагадаємо, що законом про Державний бюджет на 2024 рік після доопрацювання Мінфін додав фінансування Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та Вищій раді правосуддя.

Видатки Вищої ради правосуддя у 2024 році буде збільшено на 51% порівняно з 2023 роком. Так, цього року на роботу ВРП було передбачено 232,53 млн. грн. У 2024 році ця сума становитиме 352,463 млн грн.

Також будуть збільшені видатки на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

А саме, при підготовці до другого читання порівняно з першим читанням проекту Держбюджету Мінфін вирішив збільшити видатки споживання для ВККС на 52,428 млн грн (з них оплата праці – на 42,82 млн грн). І збільшити видатки споживання Вищої ради правосуддя на 9,727 млн грн.

Нагадаємо, що спочатку Мінфін передбачив граничний обсяг видатків на 2024 рік для Вищої ради правосуддя у сумі 228,89 млн грн. Але такий обсяг видатків не влаштував Вищу раду правосуддя. Зокрема, ВРП зазначило у листі до Уряду, що треба збільшити видатки на 74,23 млн грн, зокрема видатки на надбавку за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя у сумі 15,26 млн грн, на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату у сумі 18,83 млн грн, надбавку за високі досягнення у праці працівників, які виконують функції з обслуговування 484,3 тис. грн, виплату премії – 25,1 млн грн, виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – 14,54 млн грн, а також компенсувати 481,5 тис. грн дефіциту видатків на оплату відряджень членів ВРП та працівників секретаріату по Україні та за кордон.

Автор: Наталя Мамченко

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