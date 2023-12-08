Депутаты повысят «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн

Для тех членов Высшего совета правосудия, которые уже получают вознаграждение в 354 тысячи грн, ничего не изменится, но для других народные избранники готовят хорошие новости.

Верховная Рада готовится повысить зарплаты членам Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Соответствующий законопроект об усовершенствовании процедур судейской карьеры 10140-д Верховная Рада планирует рассмотреть, как сообщают народные избранники, уже на днях. Авторами проекта выступает глава Комитета Денис Маслов, народные депутаты Анатолий Гунько, Павел Павлиш и другие.

Напомним, что согласно ч. 2 статьи 21 Закона «О Высшем совете правосудия» размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда.

Размер вознаграждения члена ВСП, являющегося судьей, равен сумме его судейского вознаграждения, если такая сумма превышает размер должностного оклада судьи Верховного Суда.

В частности, по данным, предоставленным ВСП «Судебно-юридической газете» в августе 2023 года, размер должностного оклада Председателя Высшего совета правосудия Григория Усика равняется сумме его судейского вознаграждения – 354 713 гривен. За период с января по июль 2023 размер оклада не изменялся.

Впрочем, у других членов ВСП, например избранных от ученых, оклад пока меньше.

Так что народные депутаты принялись исправлять эту ситуацию.

Так, законопроектом 10140-д, который готовится к принятию в целом, ч. 2 статьи 21 закона о ВСП предлагается изложить в следующей редакции:

Размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5.

Размер вознаграждения члена ВСП, являющегося судьей, равен сумме его судейского вознаграждения, если такая сумма превышает размер должностного оклада судьи Верховного Суда.

Напомним, базовый размер должностного оклада судьи Верховного Суда составляет 75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.

Следовательно, должностной оклад членов ВСП с 1 января 2024 года в случае принятия закона будет составлять не менее 236 475 грн (75*2102 грн*1,5). А у тех судей, которые получали большее вознаграждение, в частности, как Григорий Усик, вознаграждение меньше не станет.

При этом значительно «разгрузит» членов ВСП создание Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. Ведь именно дисциплинарные инспекторы будут готовить проекты решений и решений дисциплинарной палаты и Высшего совета правосудия в рамках дисциплинарного производства в отношении судьи, а также проекты выводов и решений ВСП по жалобам на решения по дисциплинарным делам в отношении судей.

Поэтому возникает вопрос относительно того, что стало срочно основание для соответствующего повышения вознаграждения членам ВСП, ведь дисциплинарные инспекторы возьмут на себя основную нагрузку.

Аналогично, не менее 236 тысяч гривен будут получать члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Так, законопроектом ч. 7 ст. 102 Закона «О судоустройстве и статусе судей» излагается в следующие редакции:

Размер вознаграждения члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5.

Размер вознаграждения члена ВККС, являющегося судьей, равен сумме его судейского вознаграждения, если такая сумма превышает размер должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5.

Напомним, что законом о Государственном бюджете на 2024 год после доработки Минфин добавил финансирование Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшему совету правосудия.

Расходы Высшего совета правосудия в 2024 году будут увеличены на 51% по сравнению с 2023 годом. Так, в этом году на работу ВСП было предусмотрено 232,53 млн. грн. В 2024 году эта сумма составит 352,463 млн. грн.

Также будут увеличены расходы на Высшую квалификационную комиссию судей.

А именно, при подготовке ко второму чтению по сравнению с первым чтением проекта Госбюджета Минфин решил увеличить расходы на потребление для ВККС на 52,428 млн грн (из них оплата труда – на 42,82 млн грн). И увеличить расходы на потребление Высшего совета правосудия на 9,727 млн грн.

Напомним, что первоначально Минфин предусмотрел предельный объем расходов на 2024 год для Высшего совета правосудия в сумме 228,89 млн. грн. Но такой объем расходов не устроил Высший совет правосудия. В частности, ВСП отметил в письме Правительству, что нужно увеличить расходы на 74,23 млн грн, в частности расходы на надбавку за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия в сумме 15,26 млн грн, на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата в сумме 18,83 млн грн, надбавку за высокие достижения в труде работников, выполняющих функции по обслуживанию 484,3 тыс. грн, выплату премии – 25,1 млн грн, выплату материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов – 14 ,54 млн грн, а также компенсировать 481,5 тыс. грн дефицита расходов на оплату командировок членов ВСП и работников секретариата по Украине и за границу.

Автор: Наталя Мамченко

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