На Закарпатье мужчин приговорили к трем годам заключения за уклонение от призыва

Вместо условного лишения свободы их приговорили к 3 годам за решеткой.

На Закарпатье двое мужчин приговорены к трем годам лишения свободы за уклонение от призыва на службу. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Случаи произошли в Мукачевском и Тячевском районах. Ранее мужчины были освобождены от отбывания наказания, если они в течение испытательного срока не совершат нового уголовного правонарушения и исполнят возложенные на них обязанности. Прокуроры оспорили такие решения в апелляционном порядке.

Так, 34-летний мукачевец в декабре прошлого года прошел военно-врачебную комиссию в центре комплектования, получил повестку на отправку в воинскую часть, однако указанные в ней требования проигнорировал. Через месяц после этого уклонился от мобилизации и 47-летний житель с. Калины на Тячевщине. Он прошел ВЛК, после чего написал заявление об отказе проходить военную службу, осознавая уголовную ответственность за это.

В мае-июне этого года граждан приговорили к 4 годам лишения свободы с установлением испытательного срока – 2 и 3 года соответственно. Прокуратура в апелляционных жалобах просила отменить приговоры судов первой инстанции по части назначенного наказания и принять новые.

Закарпатский апелляционный суд поддержал такую позицию и назначил обоим фигурантам по 3 года лишения свободы.

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