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  1. В Украине

Картофель в Украине значительно вырос в цене: назвали причины

07:00, 9 декабря 2023
За прошлую неделю картофель на 17% подорожал.
Картофель в Украине значительно вырос в цене: назвали причины
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За прошедшую неделю картофель вырос в цене на 17%. Оптовая цена колеблется от 12 до 16 гривен за килограмм, пишет EastFruit.

Почему так произошло?

Производители говорят, что есть несколько причин роста цен на картофель. Прежде всего, повышающий ценовой тренд связан с заметным сокращением предложения некондиционной продукции, поскольку поставки с необорудованных складов упали до минимума.

В то же время, спрос на картофель продолжает увеличиваться. Также стоит отметить, что некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажи картофеля высокого качества в надежде на дальнейший рост цен.

Стоимость картофеля в Украине уже в среднем в 2,5 раза выше, чем в аналогичный период 2022 года. При этом многие участники рынка не прогнозируют ослабления торговой активности в этом сегменте в ближайшее время. Многие фермеры заявляют о своем намерении и дальше пересматривать цены в сторону повышения.

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