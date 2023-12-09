Картопля в Україні значно зросла в ціні: назвали причини

За минулий тиждень картопля на 17% подорожчала.

За минулий тиждень картопля зросла в ціні на 17%. Оптова ціна коливається від 12 до 16 гривень за кілограм, пише EastFruit.

Чому так сталося?

Виробники кажуть, що є кілька причин росту цін на картоплю. Насамперед підвищувальний ціновий тренд пов’язаний із помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних складів впали до мінімуму.

Водночас попит на картоплю продовжує збільшуватися. Також варто зазначити, що деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше зростання цін.

Наразі вартість картоплі в Україні вже в середньому у 2,5 раза вища, ніж в аналогічний період 2022 року. При цьому багато учасників ринку не прогнозують ослаблення торгової активності в цьому сегменті найближчим часом. Багато фермерів заявляють про свій намір і далі переглядати ціни в бік підвищення.

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