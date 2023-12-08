У школах України з'являться поліцейські, які реагуватимуть на звернення й повідомлення учнів і вчителів

Безпековий проєкт охопить майже 10 тисяч навчальних закладів, зазначив Ігор Клименко.

Джерело фото: mvs.gov.ua

Найближчим часом МВС та Міносвіти за дорученням Президента України та рішенням Уряду реалізують масштабний проєкт з безпечного освітнього середовища, який охопить понад 10 тисяч навчальних закладів. Про це повідомив в етері телемарафону Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Мета – щоб у кожній школі був екіпірований працівник поліції, навчений за новими програмами», - зазначив очільник МВС.

За словами Ігора Клименка, такий працівник поліції разом з педагогами буде вживати заходів з пропускного режиму, публічного порядку, а також реагувати на звернення й повідомлення учнів і вчителів. Також цей поліцейський відповідатиме за направлення дітей до укриттів.

Для цього ДСНС разом з Міносвіти знову перевірять всі укриття.

«85% закладів освіти вже мають паспорти безпеки, де ми зважаємо не тільки на укриття, а й як школа обладнана пожежною та охоронною сигналізаціями, чи є пішохідний перехід біля школи, магазини, які продають цигарки й алкоголь», - зазначив Міністр.

Він також додав, що йдеться і про встановлення на входах до шкіл рамкових, аркових і ручних детекторів, щоб будь-яка стороння особа чи діти не могли пройти до навчального закладу й пронести небезпечні предмети.

За його словами, найближчим часом буде оголошено про початок набору та відбору кандидатів на ці посади.

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