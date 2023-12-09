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  1. У світі

Meta запустила власний генератор зображень на основі штучного інтелекту

00:00, 9 грудня 2023
Для того щоб нейромережа створила картинку, користувачі мають у текстовому полі написати, що вони хочуть побачити.
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Компанія Meta розгортає власний генератор зображень на основі штучного інтелекту Imagine with Meta. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

Для того щоб нейромережа створила картинку, користувачі мають у текстовому полі написати, що вони хочуть побачити.

Зазначається, що сервіс є безкоштовним, але наразі працює лише у США.

Розробники обіцяють згодом усунути несправності, щоб генератор функціонував і в інших країнах.

Imagine with Meta працює на основі Emu від Meta — інструменту на базі штучного інтелекту, який представили минулого місяця. Завдяки текстовим підказкам користувача Emu створює зображення і відео та редагує їх.

Протягом наступних тижнів Imagine with Meta наноситиме невидимі водяні знаки на зображення. Їх генеруватиме та виявлятиме штучний інтелект, стверджують розробники.

«Багато зображень, створених за допомогою наших інструментів, уже мають видимі водяні знаки, що вказують на використання ШІ, аби їх не сплутали з людською роботою. Найближчими тижнями ми додамо невидимі водяні знаки до зображення для підвищення прозорості. Хоча ці знаки й непомітні для людського ока, їх можна виявити за допомогою відповідної моделі. Вони стійкі до звичайних маніпуляцій із зображеннями, як-от кадрування, зміна кольору (яскравості, контрасту, шуму), знімки екрану, накладання наліпок тощо», — зазначають у компанії.

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