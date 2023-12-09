У Києві на ВДНГ з’являться нові святкові локації

У столиці пройдуть різдвяні музичні шоу для дітей та дорослих.

На території ВДНГ у Києві цього року з'являться нові святкові локації, передає «Укрінформ».

Так, у великому білому шатрі на центральній площі ВДНГ буде представлена імерсивна виставка-казка крижаних скульптур «Снігова королева».

Біля Оранжереї можна буде завітати до «Illuminarium. Магія світла» – експозиції, яка складається з яскравих ілюмінованих інсталяцій. Universum Hall у павільйоні №6 презентує концертну програму.

Серед іншого заплановано благодійні джазові й симфонічні вечори на підтримку ЗСУ (5 ОШБр), а також різдвяні музичні шоу для малечі та дорослих.

На центральній площі розташуються ключові святкові й розважальні локації. У центрі ВДНГ традиційно запрацює ковзанка площею 2500 кв. м. Біля центрального входу розмістяться різдвяний ярмарок, святкова ялинка, Венеціанська карусель і колесо огляду, а ближче до ковзанки – великий фуд-корт зі стравами на грилі, фаст-фудом, солодощами і напоями.

Також у святковий період, з 27 грудня по 7 січня, на центральній площі ВДНГ біля ялинки можна буде побачити Фольклорно-етнографічну виставу. Вона знайомитиме відвідувачів із традиціями Різдва, Маланки й Водохреща, звертаючись до особливостей святкування в різних регіонах України.

Крім того, до павільйону №2 повертається «Різдвяна Фабрика Мрій» – казкове містечко, де ельфи виготовляють ялинкові кульки зі скла та здійснюють мрії. У павільйоні №1, на гостей чекатиме локація «Диносвіт» із великими аніматронними моделями динозаврів. У павільйоні №9 буде святкове шоу із Сантою та ельфами.

Діятимуть і постійні локації Експоцентру, такі як: Оранжерея, Музей науки, тропічна ферма «Планета метеликів», SkyPark і Animal Park.

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